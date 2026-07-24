Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy

Dự cuộc bình bầu từ thành phố Saint Petersburg hôm nay theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, nghệ sĩ nhân dân Nga Valery Gergiev nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa riêng trong bức tranh đa sắc của thế giới, theo TTXVN. Ông Gergiev là tổng giám đốc nhà hát Bolshoi, giám đốc nghệ thuật kiêm giám đốc nhà hát Mariinsky.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy đặc biệt ghi nhận đóng góp của lãnh đạo Việt Nam trong việc xây dựng đất nước, đóng góp thành công vào sự nghiệp vì công bằng trên thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế, quảng bá ra thế giới truyền thống yêu hòa bình, nhân văn và đối thoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Các đại diện Hội đồng Giám khảo khác, như tổng giám đốc Bảo tàng Nhà nước Lev N. Tolstoy, hậu duệ của đại văn hào Tolstoy, ông Vladimir Tolstoy; nhà hoạt động xã hội Pháp Pierre de Gaulle; Ủy viên Ban Chấp hành Quốc gia đảng Đại hội Dân tộc Phi, nghị sĩ Nam Phi Lindiwe Sisulu đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam trong phát triển và hội nhập. Việt Nam từ chỗ gần như bị tàn phá hoàn toàn trong chiến tranh đã phục hồi và cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc, thực sự là nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới cùng phấn đấu trong sự nghiệp vì hòa bình.

Với những thành tựu đó, tất cả thành viên ban giám khảo nhất trí bỏ phiếu chọn trao giải thưởng Lev N. Tolstoy năm 2026 cho lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, như một lời khẳng định tôn vinh sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các dân tộc.

Đây là lần thứ ba giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy được trao. Năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Năm 2025, những người đoạt giải là Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Giải thưởng được Hội đồng quốc tế gồm các nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa có uy tín từ Argentina, Belarus, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản bầu chọn.