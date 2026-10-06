Nhà cửa ngổn ngang sau dòng lũ gần 2 m ở TP HCM

Mưa lớn đêm 5/10 khiến nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, gây ngập khoảng 20 ha quanh công trình nạo vét Suối Cái, phường Tân Khánh. Gần chục nhà dân chìm trong nước. Cảnh sát huy động phương tiện cứu 12 người mắc kẹt tại khu vực ngập hơn 1,5 m.

Sáng 6/10, đường vào khu dân cư và các diện tích trồng hoa màu vẫn ngập sâu, nhiều căn nhà ở vùng trũng còn bị cô lập.

Đồ đạc đổ ngổn ngang, bùn đất phủ khắp phòng khách, phòng ngủ và bếp của một gia đình ở phường Tân Khánh sau khi dòng lũ tràn qua.

Ông Thạch Rây, 40 tuổi, chỉ dấu nước cao hơn 1,7 m trên cột nhà. Ông kể, lúc cả gia đình đang ăn tối, nước tràn vào tới bắp chân. Chỉ 15 phút sau, mực nước lên gần một mét, xô sập vách tường, buộc vợ chồng ông cùng con chạy ra đường lớn.

"Bức tường đổ sập, nước cuốn tủ lạnh, tivi, sách vở của con gái tôi đi hết", ông Rây nói.

Ông Rây cùng hàng xóm thu gom những vật dụng còn sót lại khi lũ rút. Tủ gỗ, bàn ghế, quần áo nằm vương vãi quanh nhà.

Người dân lội qua đoạn ngập tới đầu gối để trở về nhà dọn dẹp.

Cách đó 50 m, bà Võ Thị Bích, 50 tuổi, nhặt quần áo ướt sũng của hai con gái. Bà kể đêm qua nước chảy xiết, dâng nhanh khiến ba mẹ con phải chạy lên bãi đất cao trong công trình, cầu cứu người thân.

"Tôi sống ở đây gần 5 năm, lần đầu thấy nước tràn về như thế này", bà Bích nói.

Chiếc vỏ lãi bị lũ cuốn từ Suối Cái ra xa hơn 200 m, mắc vào bụi cây ven đường dẫn vào khu dân cư.

Cây cỏ, túi nylon, hộp xốp mắc trên hàng rào nhà dân, để lại dấu vết đợt nước dâng hơn 1,5 m.

Nhiều vườn hoa màu cũng bị ngập nặng, bùn đất phủ kín thân cây sau khi nước rút. Khu dân cư này nằm cạnh công trình nạo vét Suối Cái.