Trung tâm TP.HCM thành đại công trường

Khởi công từ cuối tháng 4 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, đại công trường dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM đang được triển khai khẩn trương.

Tại công trường cần cẩu, máy đào, máy khoan cọc nhồi cùng xe tải chở vật liệu hoạt động ngày đêm, tạo nên nhịp xây dựng hạ tầng mới của TP.HCM. Theo quy mô được thông qua, dự án ngoài thành phần là Trung tâm hành chính - chính trị có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, phục vụ nơi làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, còn có thành phần Quảng trường trung tâm với không gian xanh công cộng quy mô lớn cho các hoạt động văn hoá, lễ hội ngoài trời và công cộng.

Cách đó không xa, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vừa hợp long sáng 21/10. Công trình dài khoảng 720 m, với vòm thép mang hình dáng lá dừa nước, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cây cầu được kỳ vọng mở thêm không gian dạo bộ, ngắm cảnh và sinh hoạt cộng đồng - nơi người dân, du khách có thể chậm bước để cảm nhận vẻ đẹp thành phố từ giữa đôi bờ sông Sài Gòn.

Trong thời khắc cầu hợp long, nhiều người dân đã có mặt bên bờ sông từ rạng sáng, kiên nhẫn dõi theo từng chuyển động của sà lan chở nhịp cầu, chờ khoảnh khắc nối liền hai bờ.

Không chỉ tại khu đô thị Thủ Thiêm, Bến Bạch Đằng, nhịp thi công còn lan từ khu vực trung tâm đến các cửa ngõ thành phố với những dự án như tuyến đường sắt đô thị Metro số 2, mở rộng Quốc lộ 13 và cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Dọc trục đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh từ trung tâm Quận 1 cũ đến Quận 12 cũ, nhiều khu vực được quây rào phục vụ thi công các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.

Công trường hiện diện giữa những tuyến đường đông đúc, làm thay đổi không gian giao thông và sinh hoạt hai bên đường.

Tại khu vực công viên Tao Đàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, rào chắn được dựng để triển khai thi công nhà ga ngầm Metro số 2 (Ga Tao Đàn). Phần đường còn lại dành cho phương tiện lưu thông, trong khi lối tiếp cận một số nhà dân, cửa hàng bị thu hẹp.

Việc thi công tại dự án các nhà ga kéo theo điều chỉnh luồng xe trên nhiều tuyến đường. Không gian lưu thông thu hẹp, người dân phải thay đổi lộ trình để tiếp cận nơi ở, trường học và cửa hàng.

Phía sau hàng rào công trường, người dân và các hộ kinh doanh tìm cách thích nghi với những thay đổi trong việc đi lại, buôn bán.

Giữa nhịp xây dựng hạ tầng mới của TP.HCM, dù việc đi lại, buôn bán còn bất tiện, nhưng hầu hết người dân và các hộ kinh doanh không hề than phiền mà kỳ vọng các dự án sớm hoàn thành, mở thêm không gian công cộng, giúp giao thông thuận tiện và mang đến diện mạo khang trang hơn cho Thành phố.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 11,3 km, gồm 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng bổ sung lựa chọn đi lại bằng giao thông công cộng, kết nối khu vực Bến Thành với Tham Lương.

Các công trường hiện diện trên những tuyến đường đông đúc, làm thay đổi việc đi lại và sinh hoạt của người dân hai bên đường. Dù còn bất tiện, nhưng hầu hết người dân đồng thuận với chủ trương phát triển hạ tầng của TP.HCM, hể hiện qua việc người dân phối hợp bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi.

Người dân kỳ vọng những công trình mới sẽ mang đến diện mạo khang trang hơn cho TP.HCM, giúp việc đi lại thuận tiện, cải thiện môi trường sống và mở thêm không gian công cộng, để mỗi người đều được hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố.