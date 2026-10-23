Bí ẩn sốc về người tạo ra đội quân đất nung nổi tiếng của Trung Quốc đã được tiết lộ

Phân tích dấu vân tay hé lộ điều đáng chú ý về những người tạo ra đội quân đất nung cổ đại của Trung Quốc. Ảnh Independent

Hàng nghìn bức tượng có kích thước như người thật được tạo ra để bảo vệ lăng mộ Tần Thủy Hoàng, gần thành phố Tây An. Từ trước đến nay, người ta vẫn cho rằng đội quân này, cùng với xe ngựa, ngựa chiến và vũ khí, hoàn toàn do nam giới chế tác, theo Independent.

Các tư liệu lịch sử cho thấy phụ nữ và trẻ em từng tham gia những hoạt động sản xuất khác dưới sự quản lý của nhà nước. Chẳng hạn, các dòng chữ khắc trên đồ sơn mài thời nhà Tần cho thấy phụ nữ và trẻ em cũng tham gia sản xuất đồ sơn mài.

Liệu họ có tham gia chế tác đội quân đất nung đồ sộ hay không từng là câu hỏi chưa có lời giải. Các nghiên cứu trước đây về dấu vân tay trên những bức tượng không thể phân biệt rõ dấu vân tay của phụ nữ trưởng thành với dấu vân tay của nam thiếu niên.

Phân tích dấu vân tay hé lộ điều đáng chú ý về những người tạo ra đội quân đất nung cổ đại của Trung Quốc. Ảnh Independent

Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới nhất, nhóm khoa học do nhà nghiên cứu Xiaoxi Li thuộc Bảo tàng Di tích Lăng mộ Tây An dẫn đầu đã sử dụng một phương pháp toán học để phân tích đồng thời một nhóm dấu vân tay, thay vì phân loại từng dấu riêng lẻ.

Kết quả nghiên cứu thách thức quan niệm lâu nay cho rằng đội quân đất nung là sản phẩm lao động hoàn toàn của nam giới trưởng thành.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích tổng cộng 79 dấu vân tay trên 36 bức tượng thuộc khu vực mang mã T23, nằm trong Hố số 1 của quần thể di tích.

Những dấu vân tay này được lưu lại trên đất sét tại nhiều vị trí khác nhau của các bức tượng, bao gồm cánh tay, giáp trụ và đầu.

Nhóm nghiên cứu đo khoảng cách giữa các đường vân tay - thông số có xu hướng tăng khi trẻ em lớn lên - để tìm manh mối về độ tuổi của những người chế tác.

“Kết quả từ mô hình cho thấy cộng đồng nghệ nhân không chỉ bao gồm nam giới trưởng thành”, các nhà khoa học viết trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Cultural Heritage.

Phân tích cho thấy nam giới trưởng thành có thể chỉ chiếm khoảng 45% số dấu vân tay được khảo sát. Trong khi đó, phụ nữ trưởng thành chiếm gần một phần ba, còn trẻ em và người chưa thành niên dưới 15 tuổi chiếm khoảng 22%.

Cụ thể, mô hình ước tính cơ cấu lực lượng lao động gồm 45% nam giới trưởng thành, 32,7% nữ giới trưởng thành và 22,3% người dưới 15 tuổi. Mốc tuổi này được xác định dựa trên các văn bản pháp luật thời nhà Tần quy định độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý.

“Các kết quả của chúng tôi cung cấp bằng chứng sinh học đầu tiên cho thấy lực lượng lao động tham gia chế tác đội quân đất nung có thành phần đa dạng, bao gồm cả phụ nữ trưởng thành và người chưa thành niên. Phát hiện này thách thức những giả định tồn tại từ lâu về cách tổ chức lao động dưới thời đế chế nhà Tần”, nghiên cứu nêu rõ.

Các nhà khoa học hy vọng sẽ tiếp tục phân tích dấu vân tay tại những khu vực khác của quần thể đội quân đất nung để xác định liệu mô hình này có lặp lại hay không.