Trung tá Nguyễn Xuân Trung giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Xuân Trung, thư ký của Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Thứ trưởng Bộ Công an, được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Dương Đức Hải - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị trên cương vị mới, Trung tá Nguyễn Xuân Trung tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Xuân Trung. (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH)

Tân Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Nguyễn Xuân Trung khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.