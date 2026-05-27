Chiến sự Trung Đông 27-5: IRGC đòi biến bờ biển thành "nghĩa địa", Hàn Quốc tố Iran bắn tàu

Ngày 27-5, Phó Chỉ huy chính trị Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Akbarzadeh tuyên bố: "Khả năng xảy ra hành động quân sự là thấp do đối phương yếu thế, song lực lượng vũ trang vẫn trong tư thế sẵn sàng".

Theo Al Jazeera, "đối phương" mà quan chức IRGC nhắc đến là Mỹ. Ông Akbarzadeh cũng đe dọa "sẽ biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa cho những kẻ xâm lược".

Hai địa danh được nhắc đến là các địa điểm ở hai đầu bờ biển phía Nam của Iran.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George HW Bush của Mỹ di chuyển trên biển Ả Rập hồi đầu tháng 5. Đây là một trong các tàu tham gia chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran ở gần eo biển Hormuz - Ảnh: CENTCOM

Cùng ngày, Tasnim dẫn lời ông Bagheri Kani, Phó Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Ông khẳng định trữ lượng uranium của Iran không nằm trong chương trình nghị sự.

Theo ông Kani, Iran và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran và Oman đang đàm phán một thủ tục mới cho tàu thuyền đi qua eo biển này.

Trong thông báo mới nhất về Hormuz - được đưa ra tối 26-5, Hải quân IRGC cho biết họ đã để 25 tàu thuyền đi qua eo biển trong 24 giờ trước đó, bao gồm tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác.

Trong khi đó, các thống kê từ Lebanon ngày 27-5 cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 40 người bị thương vào ngày hôm trước.

Những ngày qua, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công, đồng thời ban hành hàng chục lệnh di dời đối với các thị trấn, làng mạc ở phía Nam và phía Đông Lebanon.

Sự hoảng loạn lan rộng khắp miền Nam Lebanon khi người dân tháo chạy. Lực lượng trên bộ của Israel được cho là đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon giữa những lo ngại về một cuộc tấn công quy mô lớn hơn.

Các diễn biến này đe dọa làm phức tạp thêm tình hình Trung Đông, nhất là khi Tehran nhiều lần tuyên bố vấn đề ngừng bắn ở Lebanon phải nằm trong thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.