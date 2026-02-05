Xử lý tài khoản mạng xã hội xúc phạm Trung tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 5-2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 4-2, tại địa phận phường Quan Triều (Thái Nguyên).

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tá CSGT hi sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, vào 11 giờ 35 phút ngày 4-2, tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm nhiệm vụ theo kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và phục vụ Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xe ô tô mang BKS 20C-211.76, do Trần Đức Vũ (SN 2003; trú tại tổ 34, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm với Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, Tổ trưởng Tổ công tác. Hậu quả, Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường..

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã vào cuộc, làm việc và xử lý một số tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ CSGT hi sinh khi đang thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.