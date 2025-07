Mưa dông bao phủ khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội có nguy cơ ngập nặng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Đống Đa, Phương Liệt, Ô Chợ Dừa, Láng, Yên Hoà... thuộc khu vực nội thành TP. Hà Nội.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội có nguy cơ ngập do mưa lớn. Ảnh: LĐ

Trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây dông này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường kể trên, sau đó có khả năng lan sang các phường khác thuộc khu vực nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-20cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-40cm bao gồm:

Những tuyến phố có nguy cơ ngập úng do mưa lớn chiều nay.

Lưu ý trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

Tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất để có biện pháp phòng tránh.

Trong khi đó các tỉnh miền Trung nắng nóng gay gắt. Cơ quan khí tượng cho biết, trưa ngày 14/7, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: trạm Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.1 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 36.0 độ, …

Ngày 15-16/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo từ khoảng ngày 17-18/7 khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19-20/7. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.