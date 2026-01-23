TRỰC TIẾP: Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 19-23/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội và rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến chương trình làm việc ban đầu.

Đại hội XIV của Đảng có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 ủy viên, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV.