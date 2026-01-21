Đại hội XIV của Đảng: Bốn cam kết hành động của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội

Sáng 21/1, trong chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hộ XIV), thay mặt Đảng bộ TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trình bày tham luận với chủ đề: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Quyết liệt tháo gỡ năm điểm nghẽn lớn

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, Đảng bộ Hà Nội đã kiên định đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII, qua đó đạt được những kết quả toàn diện và có tính đột phá.

Hà Nội vừa tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, vừa chủ động hoàn thiện thể chế đặc thù của Thủ đô; tham mưu sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô; đồng thời xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn 100 năm, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Trọng tâm đổi mới được thể hiện rõ qua việc thành phố quyết liệt tập trung tháo gỡ năm “điểm nghẽn”: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân nhiệm vụ, phân thủ tục và phân bổ nguồn lực gắn với chuyển đổi số, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Hà Nội cũng xác lập mô hình phát triển mới, hướng tới tăng trưởng 2 con số, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.

Ông Phong nhấn mạnh, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội có sự chuyển biến rõ nét theo tinh thần “làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ gắn với nguyên tắc “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả bảo đảm mọi quyết sách đều được kiểm soát, đo lường và đánh giá thực chất.

Từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội rút ra bài học cốt lõi về tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt, sâu sát cơ sở, đặc biệt là tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn. Với vai trò người đứng đầu, yêu cầu đặt ra là sẵn sàng “đứng mũi chịu sào” trước những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ.

Các dại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng sáng 21/1. Ảnh: Thành An

Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, xã hội đồng thuận

Một nội dung trọng tâm của tham luận là định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai, gắn với câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình trở thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu?

Câu trả lời được Hà Nội cụ thể hóa bằng những định hướng chiến lược: phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm, đa cực, xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; lấy văn hóa làm “sức mạnh mềm”, coi con người Hà Nội là trung tâm phát triển; đồng thời tăng cường kết nối toàn cầu, xây dựng Thủ đô trở thành điểm hội tụ của nhân tài, tri thức và dòng vốn quốc tế.

Từ thực tiễn quản trị một siêu đô thị, Hà Nội xác định “nút thắt” lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực, mà ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi. Thành phố chủ trương chuyển từ mô hình lãnh đạo nặng về mệnh lệnh hành chính sang mô hình hiện đại: Đảng bộ số - chính quyền kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - xã hội đồng thuận.

Quang cảnh phiên tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1. Ảnh: Thành An

Trong đó, Đảng bộ số là Đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, dữ liệu, kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm; mọi nghị quyết đều hướng tới kết quả đo lường được. Chính quyền kiến tạo chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, lấy chất lượng sống của người dân và năng lực cạnh tranh quốc tế của thành phố làm thước đo. Doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Xã hội đồng thuận là nền tảng để người dân được tham gia, giám sát, phản biện và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Để hiện thực hóa mô hình này, Hà Nội sẽ đổi mới toàn diện các trụ cột lãnh đạo: nghị quyết ngắn gọn, định lượng cao; bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; đột phá chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; đổi mới công tác tư tưởng, dân vận trong không gian số; tăng cường kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng đồng hành cùng phát triển.

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ Hà Nội

Tại Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ Hà Nội đã đưa ra bốn cam kết hành động rõ ràng. Thứ nhất, Hà Nội đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt.

Thứ hai, Thủ đô sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Thứ ba, Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân về kết quả thực hiện, kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm. Thứ tư, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Hà Nội trở thành hình mẫu của Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động và kiến tạo phát triển.

Những cam kết đó khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ Thủ đô trong việc không chỉ quản lý tốt hơn, mà còn chủ động kiến tạo tương lai bền vững cho Hà Nội, đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.