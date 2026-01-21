Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Đại hội Đảng XIV: Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Sự kiện: Đại hội Đảng XIV

Sáng 21/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1/2026.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Sáng 20/1, tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm...

