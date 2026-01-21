Đại hội Đảng XIV: Phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Các đại biểu đến dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1/2026.

Các đại biểu đến tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu đến tham dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Các đại biểu dự phiên thảo luận.