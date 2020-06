Trọng tâm mùa bão năm 2020 sẽ đổ dồn về khu vực nào của Việt Nam?

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Năm 2020 được dự báo có khoảng 11-13 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, trong đó 5-6 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta.

Mùa bão năm 2020 sẽ có khoảng 5-6 cơn bão/ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta. Ảnh minh họa TPO.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (12/6), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) bên ngoài Thái Bình Dương đã vượt qua đảo Lu-dông (Philippines) và đi vào Biển Đông.

Hiện ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9 và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc. Dự báo, trong 24h tới, ATNĐ này sẽ mạnh lên thành bão. Đây nhiều khả năng sẽ là cơn bão đầu tiên của mùa bão năm 2020.

Do ảnh hưởng của ATNĐ/bão đang hoạt động trên Biển Đông nối với rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 15/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; vùng núi và trung du 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định về mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, số lượng bão/ATNĐ hoạt động và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, mùa bão 2020 có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó, khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão/ATNĐ tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, các khu vực trên cả nước từ nay đến cuối năm cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, sét, lốc, mưa đá. Thời kỳ tháng 6-8/2020, các vùng biển phía Nam Biển Đông cần đề phòng gió mạnh trên biển do tác động gió mùa Tây Nam.

