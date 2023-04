Trời không quá nắng nhưng TP HCM vẫn nóng hầm hập, khi nào có "mưa vàng"?

Sáng 24-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết ngày mai (25-4), nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng với Nam Bộ nhưng sẽ giảm nhẹ cường độ, cao nhất dao động 35-37 độ C, miền Đông có nơi trên 37 độ C.

Cũng theo đơn vị này, sang đến ngày 26-4 nắng nóng tiếp tục giảm cường độ, miền Tây chỉ còn xảy ra vài nơi.

Trong những ngày tới tại Nam Bộ, mưa sẽ xuất hiện tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm

Hai ngày 25 và 26-4, mưa sẽ gia tăng trở lại. Theo đó, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Dự báo tình hình nắng nóng tại khu vực TP HCM trong 2 ngày 25 và 26-4 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

Thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay (24-4), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết Nam Bộ có mây thay đổi, trời nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với Nam Bộ.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại miền Đông là 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; tại miền Tây là 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết cụ thể cho các tiểu vùng TP HCM trong ngày 24-4 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ)

