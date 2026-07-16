Ông Zelensky tung cảnh báo ớn lạnh tới Điện Kremlin, dọa xóa sổ mọi tọa độ trên lãnh thổ Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh www.president.gov.ua

Cú đánh lịch sử với độ chính xác cao

Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh rằng, Ukraine hiện đang tự phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo và các phương tiện tấn công sâu. Đây không chỉ là những dự án thử nghiệm mà là một sức mạnh thực tế đang vận hành, vượt qua những khoảng cách vốn được coi là bất khả xâm phạm trước đây.

"2.884 km là khoảng cách từ đây đến Nhà máy lọc dầu Omsk. Đây đơn thuần là một khoảng cách lịch sử, một độ chính xác lịch sử. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã hiện thực hóa điều này", ông Zelenskyy phát biểu.

Không có nơi nào ở Nga còn an toàn

Tổng thống Ukraine cũng chỉ rõ sự khác biệt trong chiến lược quân sự giữa hai bên và Kiev sẽ tập trung nhắm thẳng vào cỗ máy chiến tranh của Nga.

"Không một tọa độ nào trên lãnh thổ Nga là vùng cấm đối với Ukraine. Mỗi ngày, 500 chiếc drone của chúng tôi đều đã cho thấy điều đó - hàng chục nhà máy lọc dầu, các tàu dầu thuộc 'hạm đội bóng đêm' và hạ tầng quân sự của Nga đều đã phải nếm trải đòn giáng trả này", ông Zelensky khẳng định.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng, bất kỳ hành động xâm phạm nào đến quốc gia Ukraine đều sẽ nhận lại những phản hồi tương xứng.

"Người ta không nên xâm phạm đến quốc gia Ukraine. Mỗi ngày chúng tôi đều thấy những kết quả này, mỗi ngày chúng tôi đều thấy độ chính xác như vậy", ông nhấn mạnh.