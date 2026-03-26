Ninh Bình dự kiến bắn pháo hoa 2 lần/tuần

Theo văn bản số 1555 do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành, hoạt động bắn pháo hoa sẽ được triển khai nhân các ngày lễ, sự kiện lớn, đồng thời tổ chức thường kỳ nhằm tạo không khí sôi động, góp phần kích cầu du lịch địa phương.

Cảnh bắn pháo hoa tại phố cổ Hoa Lư.

Địa điểm được lựa chọn là Quảng trường Trống Đọi Tam, thuộc Khu đô thị SunUrban City (phường Hà Nam). Đây sẽ là điểm bắn duy nhất, nơi kết hợp đồng thời pháo hoa tầm cao và tầm thấp với quy mô lớn, tạo nên các màn trình diễn ánh sáng mang tính điểm nhấn.

Kế hoạch không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở tần suất tổ chức, dự kiến pháo hoa sẽ được bắn 2 ngày mỗi tuần từ ngày 25/4-6/9, trong khung giờ từ 21h-22h, thời lượng mỗi đợt không quá 15 phút. Tổng lượng pháo sử dụng ước tính lên tới khoảng 150.000 quả pháo tầm cao và 120.000 quả pháo tầm thấp cùng các hiệu ứng hỏa thuật đi kèm.

Với lịch trình này, Ninh Bình được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giải trí hấp dẫn vào mỗi dịp cuối tuần trong mùa du lịch hè, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, qua đó gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu du lịch.

Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí triển khai chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh thu hút nguồn lực ngoài công lập cho phát triển du lịch và dịch vụ.

Để đảm bảo việc tổ chức diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh giao chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng như quân sự, công an xây dựng phương án chi tiết. Trong đó, các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ được đặt lên hàng đầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong suốt quá trình tổ chức.