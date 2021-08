TP.HCM: Đổi giấy đi đường mới từ 0 giờ ngày 25-8

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 16:03 PM (GMT+7)

TP.HCM sẽ đổi mẫu giấy đi đường mới. Từ 0 giờ 25-8, người dân khi ra đường phải có giấy đi đường mẫu mới do PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn cấp.

Ngày 24- 8, Công an TP.HCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo các Công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM.

Theo đó, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết trước 0 giờ ngày 25-8, tất cả người trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

Mẫu giấy đi đường mới do Công an TP.HCM cấp

Sau 0 giờ ngày 25-8, mẫu giấy đi đường tại công văn 2800 sẽ không còn được sử dụng mà phải dùng mẫu mới do PC08 cấp. Phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường theo mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở, ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện.

PC08 đề nghị các đơn vị chủ trì quản lý là đầu mối liên hệ, tiếp nhận, thống kê, lập danh sách các đối tượng có liên quan, đủ điều kiện được cấp giấy phép lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách xã hội rồi gửi về PC08 trước 13 giờ ngày 24- 8.

Sở, ngành sẽ là đấu mối tổng hợp số lượng người được phép di chuyển tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc rồi gửi cho Công an TP cấp giấy, cụ thể là Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn.

Về phạm vi hiệu lực của giấy đi đường, Công an TP.HCM cho biết giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện được ủy quyền có hiệu lực toàn TP; giấy đi đường do Trưởng công an cấp xã được ủy quyền ký có hiệu lực trong phạm vi cấp huyện của nơi đó.

Theo Công an TP.HCM, Trưởng công an cấp huyện sẽ tham mưu cho chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức; trưởng công an cấp xã tham mưu cho UBND xã khẩn trương tập hợp danh sách, số lượng giấy đi đường được cấp theo diện được phép lưu thông (theo phụ lục công văn 2800 mã số 12, 13, 14B và 1 phần phụ lục mã số 1A do UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn quản lý), và báo cáo số lượng về Phòng tham mưu Công an TP để nhận phiếu về cấp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền.

Phòng PC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... theo quy định tại công văn 2800 để cấp đến cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thuộc diện quản lý cấp giấy (cấp cho đối tượng còn lại theo phụ lục; các cơ quan, đơn vị quản lý đã được cấp mã tại phụ lục là đầu mối tập hợp các đối tượng thuộc ngành nghề theo quy định và gửi về Phòng PC08).

Trong trường hợp ngày mai 25-8, Công an TP chưa cấp giấy đi đường mẫu mới cho những người trong 17 nhóm được phép lưu thông thì tùy tình hình sẽ có cách xử lý linh động cho người dân.

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trong TP, Công an TP cho biết với các xe đã được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian đã được cấp phép, không kiểm tra giấy đi đường (kể cả taxi, xe khách, xe chở công nhân đã được cấp mã QR).

Các xe vận tải không được cấp mã QR code thì tài xế và người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM có công văn 2850 quy định rõ 17 nhóm đối tượng được phép ra đường.

Công văn cũng nêu rõ: "Công an TP.HCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an TP trước 21 giờ ngày 23-8. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại công văn 2800, 2796 cho đến 0 giờ ngày 25-8".

