TP.HCM đã chuẩn bị gì cho Trung tâm Tài chính quốc tế?

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, lộ trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu. Cụ thể, tòa nhà 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở cho cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Giai đoạn 3, TP.HCM sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, ngay từ rất sớm, thành phố đã cử cán bộ, công chức tham gia học tập tại các trung tâm tài chính lớn, các viện, trường trong nước để có kinh nghiệm thực tế đảm nhiệm các vị trí then chốt trong Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM”, ông Tuấn nói.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Tuấn, thành phố kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế góp phần nâng cao vị thế của thành phố với vai trò là trung tâm kinh tế - tài chính lớn của Việt Nam. TP.HCM sẽ là cửa ngõ kết nối hiệu quả các dòng vốn, dịch vụ tài chính và tri thức quốc tế, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thông qua trung tâm tài chính quốc tế, TP.HCM kỳ vọng thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và công ty công nghệ tài chính hàng đầu, đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính hiện đại, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong nước và khu vực.

Thành phố cũng kỳ vọng đây là không gian tạo đột phá về thể chế, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư - kinh doanh. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng là nơi hội tụ và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa động lực phát triển ra toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

“Trung tâm tài chính quốc tế tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao, bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền chuyển vốn, lợi nhuận hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời phát triển đa dạng các thị trường và sản phẩm tài chính, góp phần thu hút hiệu quả các dòng vốn trung và dài hạn, vốn đầu tư gián tiếp và vốn tài chính xanh”, ông Tuấn chia sẻ.

Trung tâm Tài chính quốc tế được xác định nằm trên 3 phường ở TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Vận hành ra sao, ưu đãi thế nào?

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị này được Chính phủ và thành phố giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Theo đó, Trung tâm Tài chính quốc tế được xác định có diện tích khoảng 998 ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, thuộc Thủ Thiêm). Khu vực này như một “vòng tròn” bao trọn sông Sài Gòn. Vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Liên quan đến bộ phận điều phối của trung tâm tài chính quốc tế, dự kiến sẽ đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Ông An chia sẻ, hiện nay tòa nhà này đang được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng các quy chuẩn của một trụ sở điều hành trung tâm tài chính quốc tế nên cần thêm thời gian hoàn thiện.

Trong giai đoạn tạm thời, bộ phận điều phối sẽ được đặt tại tầng 6, số 123 Trương Định, đây cũng là địa chỉ của Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo của TP.HCM. Theo kế hoạch, bộ phận điều phối Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ bắt đầu chính thức vận hành từ ngày mai (21/12).

Theo ông An, trong phạm vi địa giới của Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM hiện có khoảng 1.000 tòa nhà. Trong đó, tòa nhà Bitexco được xác định là công trình cao nhất. Các tòa nhà còn lại có điều kiện hạ tầng tương đối ổn định và đủ khả năng đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của trung tâm

Ông An cho biết, các đơn vị hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ với hệ thống internet băng thông rộng, hoạt động liên tục, phủ sóng đầy đủ 3G, 5G để bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các hoạt động tài chính - dịch vụ.

Về hạ tầng kỹ thuật, ngành điện, nước đều có sự ưu tiên riêng cho khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế. Việc vận hành các trung tâm tài chính đòi hỏi hệ thống máy móc công nghệ cao, tiêu thụ điện năng rất lớn, đồng thời cần lượng nước đáng kể để phục vụ công tác làm mát. Do đó, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tại khu vực này đã được tính toán phù hợp với đặc thù vận hành của một trung tâm tài chính quy mô lớn.

Còn theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Nhà nước sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội về thuế, phí, đất đai và hạ tầng. Triển khai cơ chế thủ tục hành chính một cửa, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế.

Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là không gian thử nghiệm các mô hình, sản phẩm tài chính mới theo cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp, qua đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.