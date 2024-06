TP.HCM có hơn 60.000 chung cư, nhà trọ... có nguy cơ cháy nổ cao

Chiều 31-5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PCCC&CNCH, Công an TP.HCM, cho biết trong năm tháng đầu năm 2024, TP xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương bốn người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng phòng PCCC&CNCH, Công an TP.HCM. Ảnh: TTBC

Theo đó, các địa bàn xảy ra cháy nhiều gồm: TP Thủ Đức có 28 vụ, quận 12 có 23 vụ, quận Gò Vấp có 15 vụ, huyện Bình Chánh có 14 vụ.

Các vụ cháy xảy ra chủ yếu tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố trong sử dụng thiết bị điện, vi phạm các quy định an toàn PCCC, bất cẩn trong sinh hoạt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt... Tình hình cháy đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tăng so với cùng kỳ năm 2023 và số người tử vong tăng mạnh.

Theo đại diện Công an TP.HCM, thời gian qua, tình hình cháy diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tăng năm vụ so với cùng kỳ.

Cũng qua rà soát, Công an TP.HCM phát hiện 60.493 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao là nhà chung cư, nhà trọ, ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 1.345 cơ sở thuộc loại hình nhà chung cư, 32 nhà ở nhiều căn hộ, 55.446 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 3.670 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 59.828 lượt/60.493 cơ sở, phát hiện 665 cơ sở giải thể, dừng hoạt động.

Đồng thời, xử lý vi phạm 6.525 cơ sở với 7.546 hành vi vi phạm về PCCC; bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 11,5 tỉ đồng; đình chỉ hoạt động 17 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động 36 cơ sở.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH đối với nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê để ở có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

