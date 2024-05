Cảnh sát kể lại phút cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ, 9 người thoát nạn, ngày 30/5, trung uý Bùi Viết Kết (cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông) cho biết, vào khoảng 5h30 cùng ngày, đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội).

Trung uý Kết kể lại sự việc

Theo trung uý Kết, nhận được tin báo, anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, anh thấy ngôi nhà 3 tầng đang bốc khói nghi ngút, đám cháy được xác định xuất phát từ tầng 1. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy.

Trung uý Kết cùng 3 chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà 1 tầng bên cạnh, từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng 3 của căn nhà đang cháy.

“Chúng tôi dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng 2, phá lan can của tầng 3. Khi tiếp cận các nạn nhân, họ rất hoảng sợ”, trung uý Kết kể và cho biết, cảnh sát đã trấn an nạn nhân rồi đưa 3 người xuống dưới an toàn.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Trung uý Kết cho hay, điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt, khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra hỏa hoạn, ông Nguyễn Anh Nhân (85 tuổi, sống gần hiện trường vụ cháy) cho biết, thời điểm trên ông nghe rõ tiếng kêu cứu của các nạn nhân bị mắc kẹt.

Theo ông Nhân, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà đang cháy. Lúc này, ông thấy 2 nạn nhân nữ ôm theo chăn đứng ra ban công tầng 3 rồi gọi “ông ơi cứu cháu”.

Cảnh sát cứu nạn nhân mắc kẹt

Ông Nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra tri hô mọi người tiếp sức. Khi cảnh sát đang đến, có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài.

“Nam thanh niên mặc áo trắng, bỏ xe máy ở đầu ngõ chạy vào cứu các nạn nhân. Cậu ấy leo lên mái tôn của ngôi nhà bên cạnh, dùng gạch đập vỡ lan can ban công tầng 3 và cứu 2 bạn nữ ra ngoài”, ông Nhân nói và cho biết, nam thanh niên này đã leo lên cứu người nhiều lượt.

Sau khi cứu được người, nam thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay. Người dân không biết nam thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết khi đang đi đường phát hiện sự việc, anh đã dừng lại giúp.

Theo Công an quận Hà Đông (Hà Nội), vào khoảng 5h33 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy ngôi nhà 3 tầng (vừa ở kết hợp thuê trọ) tại phường Phú Lương. Ngay sau đó, cảnh sát đến hiện trường chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà. Lúc này, khói đen bao trùm toàn bộ căn nhà. Ít phút sau, cảnh sát khống chế được đám cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, 4 người tự thoát nạn qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Người dân cứu được 2 người, cảnh sát cứu được 3 người.

