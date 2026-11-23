Thông điệp được Chủ tịch UBND thành phố Lê Quốc Phong nêu tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TP HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, sáng 23/11.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch TP HCM phát biểu tại hội nghị công bố. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Phong, sau sáp nhập thành phố có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ lợi thế đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch... Quy hoạch tầm nhìn 100 năm nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, quốc phòng - an ninh, nâng vị thế thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Quy hoạch xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển; đồng thời tổ chức không gian siêu đô thị theo cấu trúc 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Đến năm 2030, TP HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi bật ở Đông Nam Á, thuộc nhóm 100 thành phố đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Năm 2045, thành phố hướng đến trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, phát triển xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, có chất lượng sống cao. Từ năm 2075 và xa hơn, thành phố đặt mục tiêu là đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, ngang tầm các thành phố phát triển trên thế giới.

Ông Phong cho biết thành phố sẽ công bố rộng rãi nội dung đến từng phường, khu phố và hộ dân, giúp người dân nắm các thông tin liên quan như quy mô dân số, cơ cấu sử dụng đất, điểm nhấn khu vực và công trình, qua đó tạo đồng thuận trong triển khai các dự án.

TP HCM cũng rà soát, cập nhật quy hoạch đô thị, nông thôn và chuyên ngành để bảo đảm đồng bộ; huy động vốn đầu tư công, tư nhân và quốc tế, phát huy các cơ chế đặc thù để triển khai hạ tầng chiến lược, giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực.

Các dự án ưu tiên gồm công trình đang triển khai cần tháo gỡ để hoàn thành, hạ tầng quốc gia và liên vùng, hạ tầng khung, dự án chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giải phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển quỹ đất và nhà ở xã hội.

"Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm đặt nền móng vững chắc, để các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về thành phố của mình", ông Phong nói và kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, người dân cùng biến quy hoạch thành kết quả, đặt nền móng cho các thế hệ tiếp theo phát triển thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng quy hoạch có ý nghĩa quan trọng với thành phố, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Khi triển khai quy hoạch, thành phố cần vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù, chính sách mới để huy động nguồn lực phát triển.

TP HCM cần thúc đẩy mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thành phố tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên giao thông kết nối liên vùng, giải pháp chống ngập, ứng phó biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng sống hơn 14 triệu dân... Trung ương luôn quan tâm, đồng hành, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tăng tính chủ động cho thành phố.

Sau hội nghị công bố, TP HCM triển lãm quy hoạch tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, để người dân tham quan.

Người dân tham quan quy hoạch tổng thể TP HCM trưng bày tại Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố. Ảnh: Quỳnh Trần