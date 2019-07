Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố thêm tội danh

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 18:26 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Ngày 10/7, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 14/5/2019, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường, đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 02 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 08 bị can còn lại hiện đang tạm giam.