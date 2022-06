Tổng cục Đường bộ yêu cầu siết việc đào tạo, cấp, đổi giấy phép lái xe

Thứ Sáu, ngày 17/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Tại Đồng Nai, công an đã vào cuộc xác minh còn ở TP.HCM, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường CĐ GTVT Trung ương III chấp nhận đơn thôi việc của giáo viên NVĐ.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra “Chiêu trò gian lận thi sát hạch ô tô”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (VN) vừa có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành về việc quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, thời gian qua các Sở GTVT đã thực hiện nhiều giải pháp để quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, theo phản ánh của các báo và quảng cáo trên mạng xã hội vẫn có trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong quá trình sát hạch lý thuyết và trong sân sát hạch.

Để quản lý chặt chẽ và kịp thời phát hiện, xử lý những người sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị các sở GTVT chỉ đạo phòng chuyên môn, thanh tra giao thông thường xuyên theo dõi quảng cáo trên mạng xã hội và phản ánh của các nhà báo. Từ đó kịp thời phát hiện, tổ chức kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân nhận “bao đậu” hoặc cung cấp trang thiết bị công nghệ cao để thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ sát hạch.

Tổng cục Đường bộ VN cũng chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch có các biện pháp kiểm tra không để người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu. Đặc biệt kiểm tra kỹ các ứng dụng công nghệ được đem vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch.

Tăng cường sát hạch viên làm nhiệm vụ tại phòng sát hạch lý thuyết để theo dõi, giám sát quá trình sát hạch. Người dự sát hạch không mang đồ dùng cá nhân vào gần khu vực sát hạch, trường hợp cần gửi thì để vào tủ đựng đồ cá nhân do trung tâm sát hạch lái xe chuẩn bị. Tủ đựng đồ cá nhân phải cách phòng thi lý thuyết tối thiểu 25 m.

Tổng cục Đường bộ VN cũng nhấn mạnh các cơ sở đào tạo phải tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định và chế tài, xử lý đối với các hành vi gian lận trong quá trình học và sát hạch để học viên biết, thực hiện.

Liên quan đến loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16-6, một nguồn tin cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, xác minh. “Hiện cơ quan công an đang thực hiện nghiệp vụ điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể” - một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nói thêm.

Tại TP.HCM, Trung tâm Đào tạo lái xe Trường CĐ GTVT Trung ương III đã chấp nhận đơn xin thôi việc đối với ông NVĐ, người xưng là giáo viên dạy thực hành lái ô tô nhận “bao đậu” lý thuyết trong thi sát hạch ô tô mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Theo quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động của Trung tâm Đào tạo lái xe Trường CĐ GTVT Trung ương III, ngày 16-5, trung tâm này đã chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông NVĐ, giáo viên dạy thực hành lái ô tô thuộc trung tâm.

Đồng thời, trung tâm đào tạo lái xe này cũng ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông NVĐ kể từ ngày 1-6-2022.

Ông Đ là người nhận “bao đậu” lý thuyết bằng lái xe B2 trong sát hạch ô tô với giá 7,5 triệu đồng mà chúng tôi đã phản ánh.

Nguồn: https://plo.vn/tong-cuc-duong-bo-yeu-cau-siet-viec-dao-tao-cap-doi-giay-phep-lai-xe-post684973.h...Nguồn: https://plo.vn/tong-cuc-duong-bo-yeu-cau-siet-viec-dao-tao-cap-doi-giay-phep-lai-xe-post684973.html