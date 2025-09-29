Bí thư Thái Nguyên làm Bí thư Lào Cai

Sáng 29/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, thay ông Trịnh Xuân Trường được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Tuấn Anh và bà Giàng Thị Dung (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 thành viên; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Ông Trịnh Việt Hùng phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, sáng 29/9. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai

Ông Trịnh Việt Hùng 48 tuổi, quê Hải Dương, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13. Ông có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới.

Tuần trước, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Lào Cai mới nằm giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Lào Cai và Yên Bái hồi tháng 6; với diện tích 13.250 km2; dân số gần 1,8 triệu. Lào Cai tiếp giáp với tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La và có đường biên giới hơn 182 km với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.