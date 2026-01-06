Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth: Mỹ đang tái lập thống trị quân sự tuyệt đối

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước các công nhân xưởng đóng tàu và lực lượng hải quân tại xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding ngày 5/1, ông Hegseth dẫn chiến dịch quân sự vừa qua của Mỹ tại Venezuela để khẳng định mức độ sẵn sàng cao hơn của quân đội Mỹ. Ông cũng cho rằng chiến dịch này bộc lộ giới hạn của những công nghệ phòng thủ không phải của Mỹ.

“Chúng ta đang tái lập khả năng răn đe ở mức tuyệt đối và không thể nghi ngờ, đến mức kẻ thù sẽ không dám thử thách chúng ta”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Chiến tranh cho rằng, dưới các chính quyền Mỹ trước đây, thế giới đặt câu hỏi rằng liệu nước Mỹ còn đủ mạnh để dẫn dắt hay không. “Giờ thì điều đó đã chấm dứt”, ông nói.

Bộ trưởng Hegseth nói rằng chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela cho thấy dường như các hệ thống phòng không của Venezuela “hoạt động không hiệu quả lắm”.

Hệ thống phòng không tích hợp của Venezuela chủ yếu được xây dựng trên nền tảng công nghệ Nga, bao gồm các tổ hợp S-300VM và Buk-M2E.

Cuộc đột kích của Mỹ vào Caracas diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang có quan hệ thân thiết với các đối thủ địa - chính trị hàng đầu của Washington, gồm Trung Quốc, Nga và Iran.

Trong cử chỉ mang tính biểu tượng thể hiện việc tiếp tục ủng hộ, đại sứ của ba quốc gia này nằm trong số những nhà ngoại giao nước ngoài đầu tiên công khai chúc mừng Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez sau lễ tuyên thệ nhậm chức của bà ngày 5/1.

Phát biểu trong chuyến thăm các xưởng đóng tàu và nhà máy, ông Hegseth nói rằng “thế giới đang chú ý” sau chiến dịch tại Venezuela.

“Họ đang chú ý tới sức mạnh của nước Mỹ. Họ đang chú ý tới uy lực của nước Mỹ. Họ đang chú ý tới sự rõ ràng và vai trò lãnh đạo của nước Mỹ”, ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết, dù Mỹ muốn có “quan hệ tốt đẹp” với Trung Quốc và phần còn lại của thế giới, Washington cũng sẵn sàng cho xung đột. Ông cho rằng thời điểm hiện nay là “kỷ nguyên mới của cạnh tranh giữa các cường quốc” và là “cuộc đấu tranh mang tính thế hệ nhằm duy trì hòa bình thông qua sức mạnh”.

“Mục tiêu của chúng ta không phải là phản ứng bị động, mà là thống trị, để không một kẻ thù nào, bất kỳ kẻ thù nào, dám thách thức Mỹ”, ông tuyên bố.

Trong nỗ lực thúc đẩy việc hồi sinh ngành đóng tàu Mỹ, Bộ trưởng Hegseth cho rằng ngành này của Mỹ tụt hậu là do lỗi của giới “tinh hoa” ở Washington trong hàng thập kỷ qua, cho rằng sự trỗi dậy của các đối thủ của Mỹ đã là chuyện quá khứ và Mỹ không thể đánh đổi nền tảng công nghiệp của mình lấy “những lời hứa rỗng tuếch về toàn cầu hóa”.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm khoảng một nửa sản lượng đóng tàu thương mại toàn cầu và đã đóng hơn 1.000 con tàu trong năm 2024. Trong khi đó, Mỹ chỉ đóng được 8 tàu.

Mỹ hiện chỉ còn một số ít xưởng đóng tàu lớn chuyên chế tạo tàu quân sự, nhiều nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động và cơ sở hạ tầng xuống cấp.

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ sẽ chế tạo một lớp tàu chiến mặt nước cỡ lớn mới do Mỹ thiết kế, với lượng giãn nước từ 30.000 - 40.000 tấn, nhằm “đáp ứng nhu cầu thực tế của xung đột hiện đại trên biển”.

Trong phát biểu ngày 5/1, ông Hegseth cho biết một “hạm đội lớn hơn, hiện đại hơn và có năng lực sát thương cao hơn, từ các tàu nổi mới của ‘Hạm đội Vàng’ cho tới các tàu ngầm tiên tiến, sẽ tạo ra khả năng răn đe không thể phủ nhận”.

“Điều đó sẽ bảo đảm Hải quân Mỹ có thể di chuyển tự do, không bị thách thức, hôm nay, ngày mai và trong tương lai xa”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh.