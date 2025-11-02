Tổng Bí thư thăm người dân vùng rốn lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm các gia đình chính sách và hộ dân chịu thiệt hại nặng. Tại thôn Khuông Phò Đông, ông trao quà và hỏi thăm, chia sẻ khó khăn, động viên người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác ngồi ca nô, lội nước vào thăm người dân vùng lũ. Video: Vạn An

Sau chuyến thăm, Tổng Bí thư làm việc với lãnh đạo TP Huế về công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ sinh kế cho vùng ngập. Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho lãnh đạo TP Huế, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và giúp người dân tái thiết sau lũ.

Tổng Bí thư lội nước vào thăm dân. Ảnh: Vạn An

Từ đêm 25 đến 29/10, do ảnh hưởng không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Hương và sông Bồ vượt báo động ba; riêng sông Bồ vượt mức lũ lịch sử năm 1999. Toàn TP Huế có 32/40 xã, phường ngập sâu 1-2 m, đến nay ghi nhận 14 người thiệt mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, trao quà cho người dân. Ảnh: Vạn An