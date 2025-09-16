Tổng Bí thư gợi ý lập viện dưỡng lão chăm sóc người già, sáng đón đi, chiều đưa về

Sáng 16-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Gồm Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 70 về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 72 về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt.

Chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của bốn nghị quyết nêu trên là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

“Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các Nghị quyết thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình” – Tổng Bí thư nói và gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Cụ thể, với Nghị quyết 59, Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định rất rõ hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Ngoài ra, phải hội nhập đồng bộ, toàn diện, sâu rộng. Trong đó, hội nhập kinh tế được xác định là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số.

“Tận dụng hiệu quả các cam kết, thỏa thuận, liên kết kinh tế quốc tế, nhất là các FTA thế hệ mới để tăng cường đan xen lợi ích, không phụ thuộc vào một số ít đối tác” – Tổng Bí thư nêu rõ và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nâng cao hiệu quả của hội nhập quốc tế, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

Cũng theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cần đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu, có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh có hiệu quả ở nước ngoài, xây dựng các thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế.

Với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

“Từ nay đến 2030, chúng ta phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc” – theo Tổng Bí thư.

Về giải pháp, Tổng Bí thư đề cập đến 10 nhóm trọng điểm. Trong đó đáng chú ý là đầu tư mạnh mẽ truyền tải và lưu trữ-nhất là các tuyến 500kV, lưới thông minh, thí điểm hệ thống lưu trữ năng lượng tại các nút nghẽn. Huy động vốn đa dạng đối tác công-tư, trái phiếu xanh, hợp đồng mua bán điện với phân bổ rủi ro hợp lý; áp dụng cơ chế thanh toán theo công suất khả dụng cho các nguồn linh hoạt.

Cạnh đó là phát triển thị trường điện cạnh tranh theo lộ trình, chuẩn hóa cơ chế giá tham chiếu dài hạn, nâng cao minh bạch; thúc đẩy hiệu quả năng lượng và quản lý nhu cầu, áp dụng giá theo thời gian sử dụng, yêu cầu tiết kiệm bắt buộc ở phụ tải lớn.

Phát triển năng lượng tái tạo theo “tư duy hệ thống”, đấu thầu cạnh tranh, quy hoạch đồng bộ nguồn-lưới-lưu trữ, chia sẻ chi phí đấu nối công bằng. Bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương và bảo đảm điện cho công nghiệp nền tảng thông qua các gói hỗ trợ mục tiêu, có thời hạn, minh bạch nguồn bù.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong hai lĩnh vực y tế, giáo dục tại điểm cầu chính Nhà Quốc hội. Ảnh: VGP

Đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan

Với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư nêu rõ phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.

Ông khẳng định đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Trong tám nhóm giải pháp chủ đạo mà Tổng Bí thư đề cập đến đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo bậc học, nghề; triển khai kiểm định bắt buộc, bảng xếp hạng công khai gắn sứ mệnh. Đồng thời, đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan; triển khai đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu có chính sách đột phá đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn hiệu quả, học bổng thu hút sư phạm, bồi dưỡng số, bảo đảm đạo đức và danh dự nhà giáo.

Cùng với đó, ông nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi trách nhiệm giải trình; đồng kiến tạo chương trình với doanh nghiệp; tăng cường thực tập có lương; xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo.

Với chuyển đổi số trong giáo dục, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng học liệu mở quốc gia, hồ sơ học tập điện tử suốt đời, nền tảng thi cử an toàn, bảo đảm an ninh dữ liệu. Đặc biệt là quan tâm hỗ trợ nhóm yếu thế bằng những giải pháp phù hợp (không phải là chiếu cố); quỹ phát triển kỹ năng, cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu vùng-ngành.

Tổng Bí thư yêu cầu cần phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình gồm nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện.

Gợi ý về mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi"

Đối với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư Tô Lâm định hướng dự phòng là then chốt-Cơ sở là nền tảng-Nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Về giải pháp, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng: tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực.

Ông nói tại triển lãm đã thấy chúng ta quan tâm, chú trọng phát triển vaccine. Đây là những giải pháp rất hiệu quả, rẻ nhất, nhiều người được sử dụng nhất, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Làm được việc này ngành y tế và các bác sĩ cũng sẽ nhàn hơn. Tổng Bí thư bày tỏ phấn khởi khi báo cáo 50% vaccine đã sản xuất được trong nước, còn lại 50% phải hợp tác quốc tế, do vậy cần nâng cao nỗ lực lên để đảm bảo các yêu cầu.

Một giải pháp khác được Tổng Bí thư đưa ra là phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình gồm nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện.

Ông nhấn mạnh tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, những mô hình vừa qua như bác sĩ gia đình làm rất tốt. Theo đó, bác sĩ gia đình không chỉ khám chữa bệnh mà tư vấn bảo vệ sức khỏe, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tư vấn vận động thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe, tư vấn phòng bệnh...

Tổng Bí thư cũng dẫn chứng việc chăm sóc tuổi thọ và gợi ý về mô hình "chống cô đơn cho người già, người có tuổi". Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn được giới thiệu mô hình của các công ty tư nhân hình thành những trung tâm và nên khuyến khích các việc đó.

Theo Tổng Bí thư, việc chăm sóc những người lớn tuổi như cách chăm sóc học sinh, theo đó, những người tuổi 70 - 80, con đi làm, cháu đi học, ở nhà ít vận động, cô đơn. Lúc này, các trung tâm dưỡng lão sẽ tổ chức việc dùng ô tô để sáng đón đi, chiều đưa họ về. Người cao tuổi đến đó sẽ gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ... để tâm sự, nói chuyện, học thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ… thì rất hay.

Tổng Bí thư gợi ý Bộ Y tế hay Bộ Nội vụ hoặc Hội Người cao tuổi có thể kết hợp với nhau để thí điểm chính sách này. Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải chủ động để thực hiện các giải pháp nhằm kéo dài tuổi thọ của người dân. Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng không kém phần. “Chúng ta phải rất chú trọng những giải pháp này" - Tổng Bí thư yêu cầu.

Để phát triển đột phá về y tế, Tổng Bí thư đã nhắc đến giải pháp bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị nhằm mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát, giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng, mua sắm tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.

Cùng đó, bảo đảm an ninh dược, trang thiết bị, vaccine, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế. Chuyển đổi số y tế, đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kho dữ liệu dùng chung.

Phát triển nhân lực y tế cũng là giải pháp được Tổng Bí thư lưu ý chú trọng thông qua các chuẩn năng lực, chế độ đãi ngộ, liên thông đào tạo -hành nghề, cơ chế thu hút về cơ sở. Phấn đấu toàn dân “Khỏe để học-Khỏe để làm-Khỏe để hạnh phúc- Khỏe để bảo vệ tổ quốc".

Hội nghị diễn ra tại điểm cầu chính Phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc, với sự tham dự của hơn 1,2 triệu đảng viên. Ảnh: NHÂN DÂN

“Nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”

Khái quát lại các vấn đề, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết.

Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới. Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục-đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai. Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo.

“Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ” – theo Tổng Bí thư.

Ông đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào việc với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “việc hôm nay không để ngày mai”. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh.

“Từng quý, từng năm, chúng ta kiểm điểm nghiêm túc, công khai minh bạch, khen thưởng xứng đáng người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ông chia sẻ, con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; vào khát vọng của thế hệ trẻ; vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp; vào sức sáng tạo của nhân dân.

Tuy nhiên, khi bốn Nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.