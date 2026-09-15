Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.