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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Sự kiện: Thời sự

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 5

Dàn đại bác khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lễ đón Quốc vương Thái Lan
Dàn đại bác khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lễ đón Quốc vương Thái Lan

21 loạt đại bác chào mừng được khai hỏa tại Hoàng thành Thăng Long trong lễ đón Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng phu nhân, sáng 15/9.

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Theo Lại Hoa/VOV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 15:58 PM (GMT+7)
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