Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng về việc Hà Nội giãn dân nội thành

Sáng 4/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại tổ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là những nội dung đều cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn.

Khái quát về vấn đề chung trong yêu cầu phát triển ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian để nói về sự thay đổi của Hà Nội thời gian qua khi thành phố đã làm được rất nhiều việc, thậm chí những việc trước đây chưa từng làm.

Cụ thể, vừa qua Hà Nội đã hoàn thành quy hoạch tầm nhìn 100 năm - nội dung mà không phải địa phương nào cũng làm được. Quy hoạch này cũng định hướng tầm nhìn phát triển, triển khai các chính sách cụ thể với từng lĩnh vực, từng ngành, từng khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ sáng nay

Nói rõ hơn về quy hoạch của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng việc xây dựng quy hoạch tầng ngầm - lĩnh vực trước nay chưa được chú ý tới.

Dẫn chứng nhiều quốc gia đã quy hoạch tầm thấp, vươn lên tầm cao, ra biển và triển khai rồi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận "chúng ta mặt bằng còn nhiều lộn xộn, giờ phải chấn chỉnh lại”.

Ông cho rằng Hà Nội cần quy hoạch lại trung tâm thành phố, thành phố vệ tinh và có kế hoạch giãn dân nội thành để phát triển đô thị, vì nếu không giãn dân thì “không thể làm được”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu thực tế Hà Nội có 5 đường vành đai nhưng chưa tuyến nào hoàn chỉnh nên đến tháng 10, ít nhất phải có dự án hoàn chỉnh đi được để người dân thụ hưởng, góp phần tháo gỡ những vấn đề như tắc đường, lụt lội.

Chỉ 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản

Trong tiến trình phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý Hà Nội rút ngắn khoảng cách giữa ngoại thành và nội thành.

Sở dĩ người dân cứ ở nội thành vì ngại đi lại, mất nhiều thời gian, vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở "làm sao quy hoạch rút ngắn được thời gian", 2 trung tâm đa chức năng hay khu dân cư mới, làm sao phấn đấu về Hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút. Nhiều người dân phố cổ khi ra khu chung cư mới rất mừng vì điều kiện rất tốt.

"Nếu về Hồ Gươm chỉ mất 10-15 phút, người ta sẵn sàng đi, trả lại chỗ đó cho Nhà nước thiết kế, quy hoạch, chỉnh trang lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Hà Nội đang tập trung quy hoạch xây dựng tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, đường cao tốc để kết nối trung tâm với ngoại ô, trong đó có việc khởi công xây dựng 300km đường tàu điện ngầm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh tốc độ để đưa vào sử dụng. Nếu hoàn thành dự án đó, bộ mặt Thủ đô sẽ khác rất nhiều.

Với quy hoạch trên mặt đất, Hà Nội đang phối hợp các cơ quan của Chính phủ và Trung ương làm quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, trước mắt phục vụ cho 100 năm ngày thành lập Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng quy xung quanh khu vực Hồ Gươm có dự án thực sự là biểu tượng để nhân dân và khách quốc tế được thưởng thức, trong đó có khu vui chơi riêng cho người dân. Hà Nội cũng phải tính đến tầm nhìn xa hơn với những hệ thống vận chuyển như taxi bay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ những phát triển của Hà Nội, sẽ xem xét tính toán ở các địa phương khác. Ông nhìn nhận chỉ 2 năm nữa bộ mặt Hà Nội sẽ thay đổi rất căn bản.

Về các vấn đề xã hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận Hà Nội có nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục.

Trong cơ cấu ngành giáo dục trên phạm vi cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của việc sắp xếp lại hệ thống trường học.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nếu giảm 11.000 trường sẽ giảm 11.000 hiệu trưởng và nếu mỗi trường có 2 hiệu phó thì giảm thêm được 22.000 hiệu phó. Như vậy, hơn 30.000 người không làm hiệu trưởng, hiệu phó có thể làm giáo viên, giáo viên trường này có thể linh hoạt dạy ở cả trường khác với một cơ chế linh hoạt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng sắp xếp mỗi phường với mỗi cấp học chỉ còn một trường nhưng gồm nhiều điểm học.

“Có phường, xã có đến 40 trường. Nếu vậy thì phải có bộ máy phòng giáo dục để quản lý. Nhưng nếu mỗi phường có 3 trường, có 3 hiệu trưởng thì chẳng cần ông ở phòng giáo dục nào quản lý. Khi ấy, bí thư, chủ tịch triển khai ngay với 3 hiệu trưởng thì đầu mối sẽ gọn lại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Với những dự án luật Quốc hội đang thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung là hết sức cần thiết vì cả nước đang đứng trước những yêu cầu lớn, cần rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, luật phải gần gũi thực tiễn, không quy định cứng nhắc và phải đi trước thực tiễn, mang tính dự báo để kiến tạo sự phát triển.