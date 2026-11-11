Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mặc kimono, trải nghiệm trà đạo Nhật Bản

Tại sự kiện ở Nhà khách quốc gia Akasaka ngày 9/11, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sử dụng bộ trà cụ mang nét đẹp của những dòng gốm Việt Nam từ thế kỷ 16, theo Bộ Ngoại giao.

Trong trang phục kimono, bà Ngô Phương Ly nghe nghệ nhân giới thiệu về nghệ thuật trà đạo, sau đó thưởng thức bánh ngọt và trà.

Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm văn hóa trà đạo tại nhà khách quốc gia Akasaka, Tokyo ngày 9/11. Ảnh: BNG

Nghệ nhân mời phu nhân lên khu pha trà và trải nghiệm tự tay đánh trà. Phu nhân Ngô Phương Ly mời bà Akiko Santo, nguyên chủ tịch thượng viện Nhật Bản và là người cao tuổi nhất có mặt tại sự kiện, chén trà đầu tiên.

Người Nhật Bản nâng trà lên thành "đạo" với nghi thức chặt chẽ và tinh thần tĩnh tại. Đối với người Việt Nam, đây là nếp sống thường ngày và lời chào đầu tiên khi khách đến nhà. Cả hai nước đều coi trọng sự chân thành, lòng hiếu khách và tôn trọng người đối diện.

Phu nhân Ngô Phương Ly mời trà nguyên chủ tịch thượng viện Nhật Bản Akiko Santo ngày 9/11. Ảnh: BNG

Buổi trải nghiệm ngày 9/11 khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong thời hiện đại, lòng hiếu khách và tiếp đón trọng thị từ phía Nhật Bản và sự trân trọng của phía Việt Nam với giá trị truyền thống bản địa.

Việt Nam là một trong 5 nước sản xuất trà lớn nhất thế giới. Matcha, được ví như linh hồn của trà đạo, ngày nay cũng đã được làm từ lá chè Việt Nam. Một số doanh nghiệp Nhật Bản đã tìm đến hợp tác để làm dòng matcha tiêu chuẩn với giá thành phù hợp thị trường Việt Nam.