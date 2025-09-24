Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Công an tiếp tục mời mẹ bị hại đến làm việc

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, ngày 24-9, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ bị hại) cho biết vừa nhận giấy mời làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long mời bà Hiền ngày 26-9 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để làm việc liên quan đến vụ án.

"Cán bộ công an có thông tin sơ bộ ban đầu là mời làm việc thông báo về tình hình sức khoẻ của bị can", bà Hiền cho hay.

Như PLO đưa tin, ngày 4-9-2024, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải biển số 84C-102.77 vượt ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng sát lề đường, dẫn đến lấn sang phần đường bên trái và gây tai nạn khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể) lại ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình của bé Trân đã khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn và VKSND tỉnh Vĩnh Long nhưng đều bị bác bỏ.

Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha ruột bé Trân) đã nổ súng bắn tài xế Trung rồi tự sát. Tài xế Trung được điều trị.

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, toàn diện và nghiêm minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long để kiểm tra lại. Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 2-5, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong

Ngày 3-5, VKSND tỉnh Vĩnh Long chính thức ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Chiều 5-5, tổ công tác của Công an và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với mẹ của bị hại, bà Nguyễn Thị Hiền, cùng sự tham gia của các luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình nạn nhân.

Đại diện cơ quan chức năng khẳng định vụ án sẽ được điều tra công tâm, khách quan, các cán bộ từng xử lý vụ việc sẽ không tham gia điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch.

Ngày 6-5, cán bộ điều tra của VKSND Tối cao đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn tại xã Vĩnh Xuân để kiểm tra, ghi nhận ý kiến và các dấu vết hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các cá nhân có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, Công an cũng đã khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Bảo Trung về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nhưng cho tại ngoại để phục vụ điều tra do điều khiện sức khoẻ.