Ký ức cựu binh về liệt sĩ vừa tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng

Đầu tháng 7, trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP HCM), lực lượng chức năng tìm thấy một hài cốt còn giấy tờ ghi tên Huỳnh Văn Quên. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 1, hoạt động tại Long An (nay thuộc Tây Ninh).

Giấy tờ phai màu có tên Huỳnh Văn Quên nằm trong miếng nhựa được thu thập cùng một hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ tư lệnh TP HCM

Theo dõi thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hoàng, 77 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cũ, bất ngờ nhận ra cái tên trùng với người đồng đội thân thiết mất liên lạc từ năm 1968.

"Những cái tên như Đực, Đức hay Bé thì khá phổ biến, còn Quên rất hiếm, lại trùng cả họ Huỳnh nên tôi nghĩ đây chính là người đồng đội năm xưa", ông Hoàng nói. Ông lập tức nhờ đồng đội cũ liên hệ gia đình để xác minh.

Ký ức đưa ông trở lại năm 1965, khi cả hai mới 16 tuổi, cùng là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 hoạt động ở Đức Hòa, Tân Trụ (Long An). Ông Hoàng là chiến sĩ vác đạn đại liên, còn ông Quên là xạ thủ trung liên.

Trong ký ức của ông Hoàng, đồng đội có vóc người tầm trung, chiếc răng khểnh rất duyên và đặc biệt hài hước. Mỗi lần kể chuyện tiếu lâm, ông Quên đều khiến cả đơn vị cười nghiêng ngả.

Cuộc sống trong đơn vị khi ấy rất thiếu thốn nhưng kỷ luật nghiêm. Các chiến sĩ vừa huấn luyện, học văn hóa, chính trị, vừa luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Nguyễn Văn Hoàng kể lại kỷ niệm với đồng đội. Ảnh: Hoàng Nam

Có lần sau một trận đánh, ông Quên ngồi cạnh ông Hoàng rồi cười nói: "Tau với mầy ngày mai không biết ai còn, ai mất, nhưng mầy là lính đại liên ở vòng ngoài, còn tao ở vòng trong chắc đi trước quá".

Một trong những kỷ niệm khiến ông nhớ nhất là trận đánh đồn Lạc Tấn, xã An Nhựt Tân (Tân Trụ). Sau khi chiếm được đồn, quân đối phương phản kích. Đúng lúc đơn vị chuẩn bị đánh lần hai thì máy bay ném bom dữ dội vào căn cứ do khu vực đã bị gián điệp đánh dấu từ trước.

Ông Hoàng và ông Quên cùng bị thương, được đưa về trạm xá xã Quê Mỹ Thạnh điều trị gần hai tháng.

"Dù gia đình không khá giả, cha của Quên vẫn ân cần động viên rồi lặng lẽ dúi vào tay tôi 20 đồng, bằng cả tháng tiền chế độ của một chiến sĩ lúc đó", ông Hoàng xúc động kể. Ông dùng số tiền này mua gạo, muối và cá khô cho anh em trong đơn vị.

Sau khi bình phục, hai người tiếp tục sát cánh qua hơn 30 trận đánh. Năm 1967, cả hai cùng được kết nạp Đảng. Hai tháng sau, trên đường hành quân, ông Hoàng bị thương phải ở lại điều trị, còn Tiểu đoàn 1 tiếp tục tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Từ đó, ông không còn gặp lại người bạn.

Cách nhà ông Hoàng hơn 10 km, ông Trần Hoài Nang, 87 tuổi, nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 1, cũng xúc động khi biết tin liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy.

Những năm 1966, ông Nang là Đại đội trưởng Đại đội 2. Trong đơn vị có nhiều người tên Quên nhưng ông nhớ nhất là "Quên quê Tân Trụ" vì hiền lành, siêng năng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Quên là xạ thủ rất giỏi. Dù không cao to nhưng mỗi lần ra trận đều rất gan dạ, lập nhiều chiến công trong các trận đánh ở Đức Lập, Hiệp Hòa", ông Nang nhớ lại.

Năm 1967, ông Nang bị thương gãy chân trong một trận đánh nên rời đơn vị và từ đó cũng mất liên lạc với ông Quên.

Gia đình ông Nang cũng có người anh trai là giao liên hy sinh đến nay chưa tìm được phần mộ nên ông rất đồng cảm với nỗi chờ đợi của thân nhân các liệt sĩ.

"Tôi mong sớm có kết quả giám định để gia đình đón em về sau mấy chục năm", ông nói.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 tuần tra bảo vệ biên giới Tây Nam. Ảnh: Tiểu đoàn 1

Sau khi lực lượng chức năng công bố tìm thấy hài cốt và giấy tờ ghi tên Huỳnh Văn Quên, ông Huỳnh Văn Mười, 61 tuổi, ở Tây Ninh, đã đến chính quyền địa phương trình báo, nhận liệt sĩ là anh trai.

Theo ông Mười, anh trai nhập ngũ năm 16 tuổi, tham gia trận đánh cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất liên lạc. Sau khi xác minh ban đầu, Bộ Tư lệnh TP HCM đã đến gia đình lấy mẫu ADN của các thân nhân để đối chiếu.

"Gần 60 năm mất tung tích, giờ tôi chỉ mong sớm có kết quả xét nghiệm để đưa anh về với gia đình", ông Mười nói.