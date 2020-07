TNGT 15 người chết ở Quảng Bình: Niềm vui ngày họp lớp bỗng hóa đại tang

Nghi vấn tài xế không có bằng lái xe 45 chỗ Tính đến 19h tối 26/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất công tác giám định hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, cơ quan điều tra xác định đã có 15 người tử vong sau vụ tai nạn, trong đó có 9 người chết tại hiện trường, 4 người chết trên đường đến bệnh viện, 2 người tử vong vì thương tích quá nặng. Hầu hết các nạn nhân đều trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiện còn 21 người đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, trong đó có 1 người lái xe là Hoàng Trung Toán. Lái xe bị gãy chân, đang điều trị nên công an chưa thể lấy lời khai. Công an tỉnh Quảng Bình vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn. Trong khi đó theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, chiếc xe BKS 73B-009.25 thuộc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (trụ sở 13 Thái Phiên, P. Nam Lý, TP Đồng Hới), được cấp phép kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô từ năm 2016, có giá trị đến 2023. Thông tin doanh nghiệp cung cấp thì lái xe Hoàng Trung Toán SN 1993, trú Ba Đồn, Quảng Bình. Nhưng khi tra mạng quản lý GPLX của Bộ GTVT, lái xe Toán mới có bằng B2, chưa có bằng E nên không được phép điều khiển xe 45 chỗ. Hiện, Sở đang tiếp tục tra cứu để xác định. Chiếc xe này còn thời hạn kiểm định tới 24/1/2021. Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, qua xác minh, lái xe Toán đã làm nghề lái xe từ lâu. Xe này là xe của nhà Toán. Công an vẫn đang giám sát và tiến hành lấy lời khai. Sắp tới nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì Công an tỉnh sẽ khởi tố điều tra. Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Phó Thủ tướng đã điện cho tôi, yêu cầu truyền đạt ý kiến chỉ đạo tới Công an tỉnh Quảng Bình, yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn, sớm khởi tố để điều tra. Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý việc xác định trách nhiệm của người lái xe, trách nhiệm đơn vị kinh doanh vận tải. Xác định đây là vụ điểm để làm gương cho các doanh nghiệp khác”, ông Hùng nhấn mạnh.