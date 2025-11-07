Tình tiết mới vụ vỡ hồ chứa nước trên núi gây chết người ở Lâm Đồng

Ngày 7/11, liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước gây chết người ở xã Tuy Phong, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Hồ chứa nước trong khu dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (Công ty Việt Phong Phú) trên núi Tân Lai, không nằm trong giấy phép xây dựng và không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí tháng 10.

Liên quan đến việc ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP.HCM, Giám đốc Công ty Việt Phong Phú) chia sẻ với báo chí (hồ chứa dưới 500.000m³, kèm theo một số điều kiện thì không cần phải xin giấy phép), ông Lộc nói không có quy định nào cho phép hồ chứa dưới 500.000m³ được miễn cấp phép.

Theo Luật Thủy lợi, hồ chứa phải phù hợp quy hoạch và hồ sơ kỹ thuật phải được thẩm định trước khi thi công. Qua rà soát, chủ công trình không có các thủ tục này.

Còn việc ông Tính thông tin đến báo chí về việc từng điện báo chính quyền xin sơ tán dân trước khi hồ vỡ, ông Lộc cho biết: Sở chưa nhận được báo cáo liên quan và vấn đề này thuộc thẩm quyền của xã Tuy Phong.

Toàn cảnh dự án của Công ty Việt Phong Phú trên núi Tân Lai.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 20h ngày 1/11, hồ chứa nước của Công ty Việt Phong Phú (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ. Nước từ trên cao cuồn cuộn đổ về san phẳng khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Sự cố vỡ hồ làm bé gái 13 tuổi tử vong, 109 hộ dân bị thiệt hại về đất đai, cây trồng, vật nuôi; nhiều tuyến kênh mương, đường điện và công trình hạ tầng bị hư hỏng.