“Shark Thủy” dùng chiêu “mượn đầu heo nấu cháo” và “lấy mỡ nó rán nó” để lừa hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Tạo “vốn ảo”, doanh thu “khống” và đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của hơn 10 nghìn nhà đầu tư, “shark Thủy” cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty Egroup và Cty Egame) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Cty Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Cty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Cty Nhất Trần) cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty Egroup và Cty Egame) cùng 28 đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong đó, 2 bị can: Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Cty Egroup) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Cty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố về tội: “Nhận hối lộ”. 26 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, hệ sinh thái của Cty Egroup gồm 20 công ty “con”, trong đó Egroup giữ chức năng huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền vào các công ty thành viên. Trong hệ sinh thái này, Công ty CP Anh ngữ Apax và Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten kinh doanh mảng giáo dục với các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non và tạo ra nguồn doanh thu chính cho Cty Egroup.

Để huy động vốn từ người dân, “shark Thủy” chủ yếu sử dụng 4 pháp nhân là Cty Egroup, Cty Egame, Cty Apax và Cty Igarten. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư khi mua cổ phần Cty Egroup (thực chất là cổ phần "khống"), “shark Thủy” chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và bà Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Cty Egroup), nâng "khống" vốn điều lệ và số cổ phần từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm của “shark Thủy” còn tạo doanh thu "khống", chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động đa ngành, hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút vốn đầu tư.

“Shark Thủy” còn bị cáo buộc chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, trưởng ban quan hệ cổ đông và phụ trách kinh doanh Công ty Egame (đơn vị có 530 nhân viên, thay đổi theo từng giai đoạn), lập kế hoạch huy động vốn, xây dựng chương trình quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học. Bộ phận kinh doanh được tập huấn để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan Egroup và Egame, tìm hiểu mô hình hoạt động, ký hợp đồng mua cổ phần với lời cam kết đầu tư giáo dục mang lại lợi nhuận ổn định 15 - 20%/năm.

“Shark Thủy” cũng giao bà Đỗ Thị Nhâm (trưởng phòng pháp chế Cty Egame), soạn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác thể hiện việc “shark Thủy” chuyển nhượng cổ phần Cty Egroup cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.

Giai đoạn đầu, khách hàng chỉ đầu tư số tiền nhỏ, kỳ hạn ngắn (3 tháng, 6 tháng) và được Egame trả gốc, lãi đầy đủ, tặng quà dịp lễ Tết bằng chính tiền của các nhà đầu tư mới. Sau đó, khách hàng tin tưởng hơn, rủ người thân, bạn bè cùng đầu tư, còn nhóm kinh doanh vừa tự tham gia đầu tư vừa tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn đầu tư dài hạn (1 năm, 2 năm). Khi đến hạn, nhóm này tìm cách kéo dài thời gian thanh toán, sang nhượng hợp đồng cho người khác, hoặc trả nhỏ giọt tiền gốc, lãi và tiếp tục khuyến khích khách hàng nhập lãi vào gốc để duy trì đầu tư.

Bằng các thủ đoạn trên, “shark Thủy” cùng các đồng phạm đã chuyển nhượng 209.754.001 cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, trong đó có đến 206.554.001 cổ phần không có thật đã được chuyển nhượng cho 10.063 nhà đầu tư với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng. Số tiền huy động được, “shark Thủy” chi 70% trả tiền lãi, gốc cho nhà đầu tư, 30% còn lại trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác và đến nay không còn khả năng thanh toán.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên. Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả, tổng số hơn 47 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 1 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng. Đối với bất động sản, cơ quan điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản; tuy nhiên tất cả đều đang bị thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.