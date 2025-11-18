Hé lộ nữ giám đốc nhận hối lộ để 'làm đẹp' báo cáo tài chính cho 'Shark Thủy'

Trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các đơn vị liên quan, bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Egroup, Egame) và Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Tài liệu điều tra cho thấy, năm 2016, để tạo hình ảnh Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư, ông Thủy đã đặt vấn đề với bà Tống Thị Kim Liên. Bà Liên là giám đốc điều hành một đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại (doanh thu rất lớn tại TPHCM) để “chạy” doanh thu “khống” cho Egroup.

Thời điểm đó, “Shark Thủy” biết doanh thu của Nhất Trần khoảng 2.000 tỷ đồng/năm. Bị can đã chỉ đạo ông Phú thỏa thuận, và được bà Liên đồng ý "chạy" doanh thu "khống" cho Egroup.

Đổi lại, ông Thủy phải trả phí dịch vụ cho bà Liên để đảm bảo việc kinh doanh trên sổ sách Egroup (là) có lãi, đồng thời trả các phí vận hành khác kèm theo.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Tuấn Anh

Kết luận điều tra cho rằng, từ 14/12/2016 đến 15/9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ, giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu “khống” với tổng số tiền hơn 2.347 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính.

Trên thực tế, Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian. "Shark Thủy" hoặc Nguyễn Mạnh Phú thông báo trước cho bà Liên nhu cầu doanh thu mỗi năm. Bà Liên sau đó cân đối, chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch bán hàng chi tiết, xác định số lượng thẻ điện thoại mua/bán hàng tháng để phù hợp với yêu cầu doanh thu.

Căn cứ sổ sách, sao kê tài khoản, Egroup đã ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty. Tổng giá trị hàng hóa mua vào là hơn 2.347 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra là hơn 2.327 tỷ đồng.

Nội dung hợp đồng thể hiện Egroup được hưởng chiết khấu (0,053% - 0,354%), đảm bảo việc kinh doanh trên sổ sách luôn có lãi.

Tuy nhiên, Egroup phải chuyển trả lại số tiền chênh lệch này cho Nhất Trần thông qua các tài khoản cá nhân (không ghi nhận vào sổ sách). Egroup chỉ là đơn vị trung gian ký hợp đồng, chuyển khoản, xuất hóa đơn theo chỉ định của bà Liên, không tham gia giao nhận thẻ và không bỏ vốn kinh doanh.

Việc trao đổi, thống nhất ký hợp đồng giữa Công ty Egroup với 6 công ty được ông Thủy và ông Phú giao cho nhân viên liên hệ qua điện thoại, email với nhân viên Công ty Nhất Trần.

Như vậy, từ 2016-2021, doanh thu bán lẻ điện thoại "khống" của Egroup là hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm tới 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm.

Theo thỏa thuận, sau khi tất toán hợp đồng khống, “Shark Thủy” phải trả cho bà Liên hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không đủ tiền, ông Thủy mới đưa được hơn 31 tỷ đồng.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư. Để được ghi nhận doanh thu hơn 2.327 tỷ đồng, theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên 2% (tương đương hơn 46 tỷ đồng).