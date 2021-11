"Tịnh thất Bồng Lai" có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 08:28 AM (GMT+7)

"Tịnh thất Bồng Lai", điểm hoạt động tôn giáo gây ồn ào ở Long An mà gần đây lại liên quan đến nhân vật Nguyễn Phương Hằng, được Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá là có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.

Tại cuộc họp báo quý IV do Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều 5-11, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhận được câu hỏi của báo chí về hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền an bên bờ vũ trụ), tại xã Khánh Hòa Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đây là một nơi có sinh hoạt tôn giáo gây ồn ào dư luận mấy năm qua, từng nhận được ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, nhưng cũng gây nghi ngờ về tính vụ lợi.

Gần đây nhất, ngày 4-11, cả ngàn người đã kéo về tụ tập khi hay tin nhân vật gây tranh cãi khác là bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam), từ Bình Dương kéo xuống, “ăn thua đủ” với ông Lê Tùng Vân – người của Tịnh thất Bồng Lai.

Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết Tịnh thất Bồng Lai bản chất là nhà ở cá nhân của bà Cao Thị Cúc, rồi tự ý chuyển thành nơi thờ tự bất hợp pháp.

Trước phản ứng của dư luận, Ban đã có văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Sở Nội vụ Long An. Phúc đáp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là điểm thờ tự do Giáo hội quản lý, đồng thời Giáo hội đề nghị chính quyền kiểm tra, chấn chỉnh vì ảnh hưởng không tốt đến Phật giáo.

Về phía tỉnh Long An, chính quyền đã tiến hành kiểm tra, kết luận một số sai phạm như xây nhà trên đất trồng lúa. Về các cá nhân liên quan, tại đây có bà Cao Thị Cúc chủ nhà và ông Lê Tùng Vân sống cùng, với 8 trẻ em. Trong số này 6 em có quan hệ ruột thịt, còn 2 được gọi là con nuôi, nhưng đối chiếu theo quy định thì chưa đủ điều kiện để công nhận.

“Vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân thừa nhận chỉ là nơi thờ tự cá nhân. Tuy nhiên thực tế họ treo biển và sinh hoạt tôn giáo như chùa” – ông Trọng nói.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/tinh-that-bong-lai-co-dau-hieu-loi-dung-ton-giao-de-truc-loi-1026191.html