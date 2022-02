Tình hình dịch COVID-19 tuần qua (21 - 27/2)

Tuần qua, Việt Nam ghi nhận tới 475.899 ca nhiễm COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 10:57 28/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +86.966 3.313.653 40.109 94 1 Hà Nội +11.517 259.302 971 17 2 TP.HCM +1.969 532.303 20.284 2 3 Quảng Ninh +5.997 47.411 20 3 4 Lạng Sơn +4.960 24.734 39 0 5 Hưng Yên +3.225 40.918 2 0 6 Bắc Ninh +3.037 76.150 103 2 7 Nghệ An +2.941 51.429 82 0 8 Nam Định +2.764 49.381 68 7 9 Vĩnh Phúc +2.758 79.351 14 0 10 Phú Thọ +2.565 58.499 32 3 11 Sơn La +2.509 24.342 0 0 12 Tuyên Quang +2.350 22.183 7 0 13 Hòa Bình +2.298 40.780 62 1 14 Lào Cai +2.272 25.267 18 3 15 Hải Dương +2.226 51.288 55 1 16 Hải Phòng +2.114 65.232 118 0 17 Ninh Bình +2.031 29.735 50 4 18 Đắk Lắk +2.012 32.022 99 0 19 Bắc Giang +1.999 46.988 37 5 20 Yên Bái +1.994 21.479 6 0 21 Thái Bình +1.733 28.172 13 0 22 Hà Giang +1.708 21.948 44 0 23 Thái Nguyên +1.496 59.501 39 3 24 Quảng Bình +1.351 21.090 33 4 25 Khánh Hòa +1.260 74.947 317 0 26 Cao Bằng +1.141 10.994 16 0 27 Điện Biên +1.118 10.565 5 0 28 Bình Phước +1.118 56.278 189 0 29 Bình Định +1.048 50.702 215 5 30 Đà Nẵng +978 55.511 242 3 31 Thanh Hóa +859 41.898 60 5 32 Gia Lai +846 17.393 47 2 33 Hà Nam +818 13.610 16 0 34 Bình Dương +799 297.108 3.399 1 35 Quảng Trị +757 13.798 16 1 36 Phú Yên +749 18.007 81 0 37 Hà Tĩnh +742 13.454 10 1 38 Lâm Đồng +702 27.119 89 2 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +669 38.934 458 2 40 Cà Mau +547 61.171 294 1 41 Đắk Nông +512 13.940 36 1 42 Quảng Nam +462 32.767 68 0 43 Quảng Ngãi +258 18.792 90 2 44 Tây Ninh +241 89.938 842 1 45 Bình Thuận +221 32.148 426 3 46 Thừa Thiên Huế +205 27.124 170 0 47 Bến Tre +202 43.753 420 0 48 Kon Tum +199 6.418 0 0 49 Bạc Liêu +143 36.900 391 3 50 Vĩnh Long +135 54.949 788 0 51 Đồng Nai +79 101.077 1.763 1 52 Kiên Giang +78 34.515 887 3 53 Trà Vinh +73 38.971 246 1 54 Long An +58 42.281 990 0 55 Cần Thơ +50 45.096 915 0 56 An Giang +27 35.530 1.326 0 57 Ninh Thuận +18 7.231 56 0 58 Đồng Tháp +11 47.932 1.007 1 59 Tiền Giang +6 35.105 1.238 0 60 Hậu Giang +6 16.272 203 0 61 Bắc Kạn +5 3.617 6 0 62 Lai Châu 0 5.604 0 0 63 Sóc Trăng 0 32.699 591 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 193.625.095 Số mũi tiêm hôm qua 216.803

Tuần qua, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận 86.966 ca nhiễm COVID-19 (F0) trong một ngày (ngày 27/2, chưa tính các ca nhập cảnh), cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 lây lan tại Việt Nam.

Trong đó, số F0 tại Hà Nội lần lượt tăng thêm 9.836 hôm 25/2, 10.783 hôm 26/2 và 11.517 hôm 27/2 là cao hơn cả so với đỉnh điểm dịch từng ghi nhận tại TP.HCM hồi tháng 7 - 9 năm ngoái.

Xu hướng F0 gia tăng cũng được ghi nhận tại TP.HCM trong tuần qua. Từ con số 797 vào ngày 21/2, số F0 tại TP.HCM đã tăng lên 1.352 vào ngày 22/2 rồi tiếp tục tăng ở các ngày sau, cao nhất trong tuần là 2.466 F0 hôm 24/2.

Mặc dù vậy, tỉ lệ tử vong so với tổng số ca nhiễm mới trong cùng khoảng thời gian đã được kéo xuống rất thấp. So với tổng cộng 475.899 F0 trong tuần qua, tổng số 643 trường hợp tử vong chỉ chiếm chưa tới 0,14%. Trước đó, cao điểm dịch COVID-19 hồi giữa năm 2021 từng ghi nhận tỉ lệ là hơn 2%.

Trung bình số trường hợp tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 trường hợp/ngày. Còn tính tổng cộng từ trước tới nay, số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 40.144 ca, chiếm tỉ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, gồm tại: TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1) và An Giang (1).

Về tiêm chủng, cổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 193.408.292 liều, trong đó số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 16.756.688 liều (mũi 1 là 8.621.505 liều; mũi 2 là 8.135.183 liều).

