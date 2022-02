Nhìn lại tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua (21-27/2)

Số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng lên không ngừng và liên tiếp lập đỉnh.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:53 28/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +86.966 3.313.653 40.109 94 1 Hà Nội +11.517 259.302 971 17 2 TP.HCM +1.969 532.303 20.284 2 3 Quảng Ninh +5.997 47.411 20 3 4 Lạng Sơn +4.960 24.734 39 0 5 Hưng Yên +3.225 40.918 2 0 6 Bắc Ninh +3.037 76.150 103 2 7 Nghệ An +2.941 51.429 82 0 8 Nam Định +2.764 49.381 68 7 9 Vĩnh Phúc +2.758 79.351 14 0 10 Phú Thọ +2.565 58.499 32 3 11 Sơn La +2.509 24.342 0 0 12 Tuyên Quang +2.350 22.183 7 0 13 Hòa Bình +2.298 40.780 62 1 14 Lào Cai +2.272 25.267 18 3 15 Hải Dương +2.226 51.288 55 1 16 Hải Phòng +2.114 65.232 118 0 17 Ninh Bình +2.031 29.735 50 4 18 Đắk Lắk +2.012 32.022 99 0 19 Bắc Giang +1.999 46.988 37 5 20 Yên Bái +1.994 21.479 6 0 21 Thái Bình +1.733 28.172 13 0 22 Hà Giang +1.708 21.948 44 0 23 Thái Nguyên +1.496 59.501 39 3 24 Quảng Bình +1.351 21.090 33 4 25 Khánh Hòa +1.260 74.947 317 0 26 Cao Bằng +1.141 10.994 16 0 27 Điện Biên +1.118 10.565 5 0 28 Bình Phước +1.118 56.278 189 0 29 Bình Định +1.048 50.702 215 5 30 Đà Nẵng +978 55.511 242 3 31 Thanh Hóa +859 41.898 60 5 32 Gia Lai +846 17.393 47 2 33 Hà Nam +818 13.610 16 0 34 Bình Dương +799 297.108 3.399 1 35 Quảng Trị +757 13.798 16 1 36 Phú Yên +749 18.007 81 0 37 Hà Tĩnh +742 13.454 10 1 38 Lâm Đồng +702 27.119 89 2 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +669 38.934 458 2 40 Cà Mau +547 61.171 294 1 41 Đắk Nông +512 13.940 36 1 42 Quảng Nam +462 32.767 68 0 43 Quảng Ngãi +258 18.792 90 2 44 Tây Ninh +241 89.938 842 1 45 Bình Thuận +221 32.148 426 3 46 Thừa Thiên Huế +205 27.124 170 0 47 Bến Tre +202 43.753 420 0 48 Kon Tum +199 6.418 0 0 49 Bạc Liêu +143 36.900 391 3 50 Vĩnh Long +135 54.949 788 0 51 Đồng Nai +79 101.077 1.763 1 52 Kiên Giang +78 34.515 887 3 53 Trà Vinh +73 38.971 246 1 54 Long An +58 42.281 990 0 55 Cần Thơ +50 45.096 915 0 56 An Giang +27 35.530 1.326 0 57 Ninh Thuận +18 7.231 56 0 58 Đồng Tháp +11 47.932 1.007 1 59 Tiền Giang +6 35.105 1.238 0 60 Hậu Giang +6 16.272 203 0 61 Bắc Kạn +5 3.617 6 0 62 Lai Châu 0 5.604 0 0 63 Sóc Trăng 0 32.699 591 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 193.408.292 Số mũi tiêm hôm qua 133.607

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua từ 21-27/2, Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 60.756 ca, trung bình 8.679 ca/ngày. So với tuần liền kề trước đó (14-20/2), số ca mắc mới trong tuần đã tăng gấp hơn 2 lần và gấp gần 3 lần so với 2 tuần 31/1-6/2 và 7-13/2.

Không chỉ số ca nhiễm tăng mạnh, số ca tử vong tại Hà Nội cũng tăng lên đáng kể. Theo Bộ Y tế công bố, trong tuần qua, số ca tử vong ở Hà Nội là 150 ca, tăng 69 ca so với tuần 14-20/2, tăng 33 ca so với tuần 7-13/2, tăng 56 ca so với tuần 31/1-6/2.

Về cấp độ dịch, UBND TP. Hà Nội phân cấp độ như sau: 283 phường, xã, thị trấn thuộc cấp độ 1 (vùng xanh); 222 phường, xã, thị trấn thuộc cấp độ 2 (vùng vàng) và 74 xã, phường, thị, trấn thuộc cấp độ 3 (vùng cam). Toàn thành phố không có cấp độ 4 (vùng đỏ).

So với cấp độ dịch 1 tuần trước đó, thành phố đã giảm 216 xã, phường, thị trấn vùng xanh; tăng thêm 142 xã, phường, thị trấn vùng vàng; tăng thêm 74, xã, phường, thị trấn vùng cam.

Đáng chú ý, Hà Nội đã cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 ở 18 huyện, thị chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến từ 28/2. Trước đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị xã ngoại thành học trực tiếp từ 10/2; còn ở 12 quận nội thành vẫn tiếp tục học trực tuyến theo quyết định của UBND TP.

