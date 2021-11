Những nhà giáo đi vào tâm dịch

Thấy cô nhiệt tình và nghiêm túc với việc chống dịch, hơn 50% GV của Trường Mầm non Tường Vi cũng không ngại nhập liệu hỗ trợ khu phố đến 1, 2 giờ sáng. Những lúc ấy, cô Oanh lại nấu cơm và mang đến cho đồng nghiệp. Cô cũng đến thăm, gửi quà hỗ trợ những nhân viên y tế của trường hỗ trợ tại BV dã chiến Củ Chi. Trường mầm non đóng cửa do dịch, nhiều GV và nhân viên tại Trường Tường Vi gặp khó khăn do không có thu nhập. Cô Oanh dùng tiền cá nhân hỗ trợ mỗi nhân viên 2-3 triệu đồng/tháng và GV 1 triệu đồng/tháng cùng nhiều gói rau củ quả, thịt trứng. Đầu tháng 10-2021, cô Kim Oanh được luân chuyển, đảm nhiệm vai trò hiệu trưởng của Trường Tiểu học Họa Mi (quận Gò Vấp). Ngay sau khi tới trường, cô cũng tìm hiểu những GV, cán bộ đã tham gia chống dịch để có quyết định khen thưởng, động viên tinh thần vào cuối năm.