Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 12/9

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sau 66 ngày giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, TP.HCM đã phát hiện gần 289.000 người nhiễm COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:26 12/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.469 608.997 15.244 261 1 TP.HCM +6.158 298.029 11.861 200 2 Bình Dương +3.188 157.018 1.354 39 3 Đồng Nai +974 34.816 396 6 4 Long An +285 28.159 334 5 5 Kiên Giang +117 3.134 24 0 6 Tây Ninh +93 6.561 108 0 7 Tiền Giang +80 12.205 321 2 8 Cần Thơ +68 4.745 84 1 9 An Giang +62 2.645 8 0 10 Quảng Bình +61 1.192 0 0 11 Đồng Tháp +49 7.832 180 2 12 Bà Rịa - Vũng Tàu +46 3.885 36 0 13 Khánh Hòa +46 7.265 91 1 14 Bình Phước +33 917 6 0 15 Quảng Ngãi +30 970 0 0 16 Cà Mau +22 220 2 0 17 Hà Nội +20 4.012 52 0 18 Đắk Nông +17 442 0 0 19 Bình Thuận +16 2.835 41 3 20 Bình Định +16 884 10 0 21 Phú Yên +14 2.885 32 0 22 Quảng Nam +12 549 5 0 23 Thanh Hóa +12 390 1 0 24 Đắk Lắk +12 1.412 7 0 25 Đà Nẵng +12 4.811 57 1 26 Bạc Liêu +8 257 0 0 27 Trà Vinh +7 1.419 15 1 28 Bến Tre +3 1.822 65 0 29 Ninh Thuận +2 752 8 0 30 Nghệ An +2 1.776 10 0 31 Lâm Đồng +2 266 0 0 32 Vĩnh Long +1 2.118 58 0 33 Hưng Yên +1 288 1 0 34 Điện Biên 0 61 0 0 35 Phú Thọ 0 22 0 0 36 Hải Phòng 0 27 0 0 37 Hải Dương 0 167 1 0 38 Hà Giang 0 28 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Tuyên Quang 0 2 0 0 41 Quảng Ninh 0 8 0 0 42 Yên Bái 0 3 0 0 43 Bắc Kạn 0 5 0 0 44 Lai Châu 0 1 0 0 45 Hòa Bình 0 16 0 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Ninh Bình 0 79 0 0 49 Bắc Ninh 0 1.890 14 0 50 Quảng Trị 0 138 1 0 51 Sóc Trăng 0 991 24 0 52 Gia Lai 0 530 1 0 53 Sơn La 0 251 0 0 54 Thừa Thiên Huế 0 745 11 0 55 Bắc Giang 0 5.822 14 0 56 Hà Tĩnh 0 446 4 0 57 Kon Tum 0 27 0 0 58 Lào Cai 0 102 0 0 59 Hậu Giang 0 460 2 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 12/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 28.295.619 Số mũi tiêm hôm qua 1.110.901

Tối 12/9, Bộ Y tế đã công bố thêm 6.158 ca nhiễm COVID-19 (F0) mới tại TP.HCM. Như vậy, trong 66 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (tính từ ngày 9/7 đến nay), TP.HCM đã có tổng cộng gần 289.000 F0, trung bình gần 4.400 F0 mỗi ngày.

So với số F0 trung bình/ngày, số F0 trong ngày 12/9 cao hơn. Song con số này đã giảm 529 ca so với hôm qua (ngày 11/9) và thấp hơn 2.341 ca so với mức "đỉnh" ghi nhận vào ngày 3/9 (8.499 F0).

Sự tăng, giảm số ca nhiễm COVID-19 theo từng ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 12/9.

Số liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho biết thêm, có 200 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM đã tử vong trong ngày 12/9. Ngược lại, số bệnh nhân được xuất viện là 2.925 người, nâng tổng số trường hợp xuất viện lên 150.341 (tính từ ngày 27/4 đến nay), chiếm hơn 51% tổng số F0 trong cùng khoảng thời gian.

Hiện, TP.HCM đang còn điều trị 39.296 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 2.914 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Tổng số mũi vắc-xin phòng COVID-19 đã triển khai tiêm đến nay là 7.774.789 mũi. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.472.672, mũi 2 là 1.302.117; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 882.292 người.

Đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM tới ngày 12/9, tại buổi họp chiều cùng ngày, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm thông tin: Đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua cho thấy tỉ lệ phát hiện ca nhiễm mới qua các đợt xét nghiệm có giảm dần.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 12/9. (Ảnh: Khang Minh/Trung tâm Báo chí TP.HCM)

Cụ thể, tính riêng kết quả xét nghiệm tại "vùng đỏ" và "vùng cam", trong đợt 1 tỉ lệ phát hiện ca nhiễm mới là 36%, đợt 2 là 27%, đợt 3 mới xét nghiệm được một nửa thì kết quả là 1,3%.

“Tỉ lệ phát hiện vùng xanh là 0,78%, vùng cận xanh là 1,27%, vùng vàng là 1,41%. Từ đó cho thấy, việc phân vùng theo màu trước đây là khá chính xác, vùng nguy cơ thấp thì tỉ lệ phát hiện ca nhiễm mới rất ít, còn vùng nguy cơ cao thì phát hiện ra nhiều hơn”, ông Nguyễn Hồng Tâm nhận định.

Nói thêm về hiệu quả của vắc-xin phòng COVID-19, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, các loại vắc xin đều có tỉ lệ bảo vệ nhất định, không tuyệt đối được 100%, thường sẽ là 70 - 80%, tức 20 - 30% vẫn có nguy cơ mắc bệnh dù đã tiêm đủ 2 mũi.

Dẫn số liệu thống kê trên thế giới, ông cho biết thêm, với người đã tiêm đầy đủ 2 mũi thì 90% khi nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ, không chuyển biến nặng, không cần thở oxy và không phải điều trị hồi sức tích cực. Tuy nhiên, còn 10% vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng, Đặc biệt với người trên 65 tuổi thì tỉ lệ bảo vệ khoảng 80 - 85%, do đó nguy cơ chuyển biến nặng cao hơn so với người bình thường.

Cũng trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, nói về công tác quản lý, kiểm tra giấy đi đường, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng tham mưu (Công an TP.HCM) cho biết, Công an Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp theo từng giai đoạn. Hiện đã có 116 thiết bị camera quét mã QR được lắp đặt ở các điểm chốt trên địa bàn.

Theo thống kê từ ngày 6 - 11/9, tại 914 chốt trạm kiểm soát đã kiểm tra hơn 1,3 triệu lượt phương tiện các loại ô tô, xe khách, xe tải, xe máy. Trong đó, Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý 3.986 trường hợp với số tiền hơn 6,8 tỉ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là ra đường không có lý do chính đáng.

Liên quan đến việc mở cửa trở lại chợ truyền thống, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nhấn mạnh, chủ trương của Thành phố là mở cửa theo lộ trình, an toàn đến đâu mở đến đó. Sắp tới sẽ đưa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền vào hoạt động, trong đó có quy định và kiểm soát chặt chẽ người vào chợ như phải có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với chủng virus Delta diễn biến nhanh, khó lường này, TP.HCM mong muốn nhận được sự hợp tác, đồng hành của người dân trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và triệt để thực hiện giãn cách giữa nhà với nhà, giữa người với người, tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt.

