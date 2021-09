Ngày 12/9, thêm 12.017 ca mắc COVID-19 trong nước

Chủ Nhật, ngày 12/09/2021 18:58 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 12.017 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó riêng TP.HCM có 6.158 ca, Bình Dương có 3.188 ca.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:49 12/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.442 608.970 15.244 261 1 TP.HCM +6.158 298.029 11.861 200 2 Bình Dương +3.188 157.018 1.354 39 3 Đồng Nai +947 34.789 396 6 4 Long An +285 28.159 334 5 5 Kiên Giang +117 3.134 24 0 6 Tây Ninh +93 6.561 108 0 7 Tiền Giang +80 12.205 321 2 8 Cần Thơ +68 4.745 84 1 9 An Giang +62 2.645 8 0 10 Quảng Bình +61 1.192 0 0 11 Đồng Tháp +49 7.832 180 2 12 Bà Rịa - Vũng Tàu +46 3.885 36 0 13 Khánh Hòa +46 7.265 91 1 14 Bình Phước +33 917 6 0 15 Quảng Ngãi +30 970 0 0 16 Cà Mau +22 220 2 0 17 Hà Nội +20 4.012 52 0 18 Đắk Nông +17 442 0 0 19 Bình Thuận +16 2.835 41 3 20 Bình Định +16 884 10 0 21 Phú Yên +14 2.885 32 0 22 Quảng Nam +12 549 5 0 23 Thanh Hóa +12 390 1 0 24 Đắk Lắk +12 1.412 7 0 25 Đà Nẵng +12 4.811 57 1 26 Bạc Liêu +8 257 0 0 27 Trà Vinh +7 1.419 15 1 28 Bến Tre +3 1.822 65 0 29 Ninh Thuận +2 752 8 0 30 Nghệ An +2 1.776 10 0 31 Lâm Đồng +2 266 0 0 32 Vĩnh Long +1 2.118 58 0 33 Hưng Yên +1 288 1 0 34 Điện Biên 0 61 0 0 35 Phú Thọ 0 22 0 0 36 Hải Phòng 0 27 0 0 37 Hải Dương 0 167 1 0 38 Hà Giang 0 28 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Tuyên Quang 0 2 0 0 41 Quảng Ninh 0 8 0 0 42 Yên Bái 0 3 0 0 43 Bắc Kạn 0 5 0 0 44 Lai Châu 0 1 0 0 45 Hòa Bình 0 16 0 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Thái Nguyên 0 15 0 0 48 Ninh Bình 0 79 0 0 49 Bắc Ninh 0 1.890 14 0 50 Quảng Trị 0 138 1 0 51 Sóc Trăng 0 991 24 0 52 Gia Lai 0 530 1 0 53 Sơn La 0 251 0 0 54 Thừa Thiên Huế 0 745 11 0 55 Bắc Giang 0 5.822 14 0 56 Hà Tĩnh 0 446 4 0 57 Kon Tum 0 27 0 0 58 Lào Cai 0 102 0 0 59 Hậu Giang 0 460 2 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 12/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 28.295.619 Số mũi tiêm hôm qua 1.110.901

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 11/9 đến 17h ngày 12/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước.

Chi tiết 11.469 ca ghi nhận trong nước: TP. Hồ Chí Minh (6.158), Bình Dương (3.188), Đồng Nai (974), Long An (285), Kiên Giang (117), Tây Ninh (93), Tiền Giang (80), Cần Thơ (68), An Giang (62), Quảng Bình (61), Đồng Tháp (49), Khánh Hòa (46), Bà Rịa - Vũng Tàu (46), Bình Phước (33), Quảng Ngãi (30), Cà Mau (22), Hà Nội (20), Đắk Nông (17), Bình Thuận (16), Bình Định (16), Phú Yên (14), Quảng Nam (12), Đắk Lắk (12), Thanh Hóa (12), Đà Nẵng (12), Bạc Liêu (8), Trà Vinh (7), Bến Tre (3), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Ninh Thuận (2), Vĩnh Long (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.650 ca trong cộng đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước.

Như vậy, trong ngày hôm nay có 12.017 ca ghi nhận trong nước.

Trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 90 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 12.633 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 613.375 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.235 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (298.029), Bình Dương (157.018), Đồng Nai (34.816), Long An (28.159), Tiền Giang (12.205).

Hôm nay, có 11.116 bệnh nhân công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam là 374.578 ca.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó số ca thở ô xy qua mặt nạ là 3.835 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 1.123 ca; Số ca thở thở máy không xâm lấn là 140 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 929 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 30 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 261 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (200), Bình Dương (39), Long An (5), Đồng Nai (6), Bình Thuận (3), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (2), Trà Vinh (1), Khánh Hòa (1), Cần Thơ (1), Đà Nẵng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 281 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

TP. Hồ Chí Minh: Theo Sở Y tế, TP. HCM đã hoàn thiện mô hình tháp 3 tầng, hiện nay đã có 10 bệnh viện, Trung tâm hồi sức cấp cứu với quy mô 5.000 giường hồi sức và 82 bệnh viện tầng 2 với 60.670 giường bệnh.

TP. Hà Nội: Trong ngày 11/9, Hà Nội đã tiêm được 411.452 mũi tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, đạt tiến độ 77,1%.

Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho người trên 65 tuổi, trong chiến dịch tiêm vaccine cho toàn bộ người dân Thủ đô từ 18 tuổi trở lên để sớm hoàn thành vào ngày 15/9.

Tỉnh Đồng Nai: Xây dựng “bản đồ lây nhiễm”, “bản đồ tiêm chủng” COVID-19; ban hành “giấy thông hành vaccine” điện tử nhằm kiểm soát dịch COVID-19 khi địa phương bước vào trạng thái bình thường mới.

