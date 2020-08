Tin vui đến với bé sơ sinh bị bỏ giữa khe tường nhà ở Hà Nội

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 18:38 PM (GMT+7)

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), người thân của cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường nhà đã đến chính quyền làm thủ tục xin nhận cháu.

Ngày 24/8, trao đổi với PV, ông Ngô Quốc Trịnh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà đã có người thân đến làm thủ tục nhận cháu.

“Ông ngoại cháu bé đến nhận, ngày 21/8, chúng tôi đã giao cho lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm ADN”, ông Trịnh nói.

Theo ông Trịnh, khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết quả xét nghiệm AND. Nếu kết quả chứng minh giữa 2 người có mối quan hệ, chính quyền sẽ dẫn người nhà vào bệnh viện để tiếp tục làm thủ tục nhận cháu bé.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường nhà đã có người thân đến làm thủ tục nhận cháu.

Ngoài ra, ông Trịnh cũng cho biết, khi có người thân cháu bé đến nhận chính quyền rất vui. Chính quyền mong muốn kết quả xét nghiệm cùng huyết thống để cháu bé được chính người thân chăm sóc, giáo dục.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, tình hình sức khoẻ của cháu bé tiến triển tốt. Tình trạng nhiễm khuẩn của bé đã giảm hơn rất nhiều. Bé khoẻ hơn và đã tự bú bình thường. Bé không phải thở oxy và cũng không phải nuôi qua đường tĩnh mạch.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 18/8, tại ngõ 174 thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội), người dân phát hiện một bé sơ sinh nặng 2,2kg, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong khe nhỏ giữa 2 tường nhà dân.

Cháu bé sau đó được người dân và lực lượng chức năng cứu, đưa tới Bệnh viện huyện Gia Lâm.

Tuy nhiên, nhận thấy nhịp tim của cháu hơi yếu nên các bác sĩ Bệnh viện Gia Lâm đã cho chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chiều 21/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác minh, làm rõ thân nhân mẹ cháu bé bị bỏ rơi giữa khe tường nhà dân là chị N.K.H (SN 2000, ở Ninh Bình). Lý do H. bỏ con mới sinh là do hoang mang và khủng hoảng về việc sinh con nên đã bỏ con qua cửa sổ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-vui-den-voi-be-so-sinh-bi-bo-giua-khe-tuong-nha-o-ha-noi-50202024818371593...Nguồn: http://danviet.vn/tin-vui-den-voi-be-so-sinh-bi-bo-giua-khe-tuong-nha-o-ha-noi-50202024818371593.htm