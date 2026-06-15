Tiền lương của sĩ quan công an thay đổi thế nào sau 2 tuần tới?

Bảng lương sĩ quan công an mới nhất từ 1/7 tới đây

Theo đó, tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan công an 2026 vẫn được tính dựa trên căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương của lực lượng sĩ quan, hạ sĩ quan công an từ 1/7 như sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x hệ số.

Từ 1/7 tiền lương cơ sở tăng lên thêm 8% tức là từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng.

Hiện bảng hệ số tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan công an như sau:

Việc thực hiện chế độ tiền lương đối với lực lượng sĩ quan, hạ sĩ quan công an năm 2026 phải tuân thủ các nguyên tắc tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi thay đổi công việc thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) cho phù hợp với công việc mới đảm nhiệm.

Trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại) để làm công việc khác hoặc giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm.

Khi thay đổi chức vụ, công việc lực lượng công an được tính lại tiền lương và phụ cấp theo hệ số lương mới. Ảnh: DV

Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ (kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ.

Các đối tượng được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì được chuyển xếp lại ngạch, bậc lương và hưởng phụ cấp chức vụ (nếu có) theo công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân, nếu có mức lương cũ cao hơn so với mức lương mới được xếp thì được bảo lưu phần chênh lệch cao hơn này theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc xếp lương, chế độ phụ cấp lương, nâng bậc lương, trả lương, quản lý tiền lương và thu nhập phải theo đúng đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, điều kiện, chế độ được hưởng và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện chế độ tiền lương phải gắn với cải cách hành chính; bảo đảm tương quan giữa các ngành, nghề và giữa các loại cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Tiền lương của trưởng công an xã từ 1/7

Theo Luật Công an nhân dân 2018, chức danh Trưởng công an xã, phường, thị trấn có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tá.

Do vậy, mức lương của công an xã được xác định theo cấp bậc quân hàm từ cấp bậc hạ sĩ quan đến cấp bậc Trung tá theo hệ số lương quy định tại bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Tương tự như trên, mức lương của công an xã được tính như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Vì vậy, mức lương của công an xã được áp dụng theo bảng dưới đây:

Mức lương của công an xã thay đổi khi tăng lương cơ sở, mức lương này chưa bao gồm phụ cấp, trợ cấp khác.

Căn cứ vào Quyết định số 759/QĐ-TTg và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 22/6/2025 về sắp xếp lại Công an cấp tỉnh thành 23 đầu mối mới (tương ứng với địa giới hành chính mới) và tổ chức lại hệ thống Công an cấp xã, hiện nay số lượng trưởng công an xã tại mỗi xã là 1 đồng chí, thuộc biên chế sĩ quan công an nhân dân và chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Giám đốc công an cấp tỉnh.

Mỗi xã được bố trí từ 1 - 2 phó trưởng công an xã tùy vào tính chất phức tạp, trọng điểm của địa bàn.