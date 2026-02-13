Tin vui bất ngờ ngày làm việc cuối năm của nhân viên y tế ở Cà Mau

Ngày 13/2, ông Trần Văn Sửa, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phước Long (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã chi trả 3 tháng lương và phụ cấp còn nợ từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026 cho toàn thể cán bộ, nhân viên, tổng tiền khoảng 9,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa cân đối đủ nguồn, nên các khoản tiền kỹ thuật, tiền trực… vẫn phải nợ lại, sẽ thanh toán sau.

Trung tâm Y tế khu vực Phước Long đã chi trả 3 tháng lương và phụ cấp còn nợ cho nhân viên.

Về tình trạng nợ lương kéo dài, ông Sửa lý giải, do những tồn tại về tài chính từ giai đoạn trước để lại, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị trong nhiều năm chưa hiệu quả, làm mất cân đối thu - chi. Ngoài ra, các đợt lương tăng nhưng chi phí dịch vụ không được điều chỉnh kịp, có lần lương tăng khoảng 20% nhưng giá dịch vụ y tế chỉ được tăng khoảng 9,5%...

Sau khi nhận được 3 tháng lương bị nợ ngay vào ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, các bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Phước Long bày tỏ vui mừng, khi có tiền sắm Tết.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, nhiều nhân viên của Trung tâm Y tế khu vực Phước Long phản ánh, bị nợ lương từ tháng 12/2025 tới nay. Ngoài bị nợ lương, họ còn bị nợ tiền kỹ thuật, tiền trực... kể từ tháng 11/2023 đến nay. Cuộc sống của nhiều nhân viên y tế tại trung tâm bị đảo lộn, chật vật lo chi tiêu gia đình, đặc biệt nhà có 2 vợ chồng cùng làm ở trung tâm khi nguồn thu nhập bị nợ nhiều tháng.