Tin tức 24h qua: Xe taxi đỗ ở gầm cầu vượt qua đêm bị xịt sơn đỏ chằng chịt

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 20:13 PM (GMT+7)

Xe taxi đỗ ở gầm cầu vượt qua đêm bị xịt sơn đỏ chằng chịt; Dỡ bỏ cọc bê tông xung quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe taxi đỗ ở gầm cầu vượt qua đêm bị xịt sơn đỏ chằng chịt

Sáng 23/6, ông Nguyễn Anh Quân – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quản lý G7 taxi xác nhận và cho biết đúng là có một chiếc xe của công ty bị xịt sơn đỏ lên khắp xe. Tài xế sử dụng chiếc xe này là anh Nguyễn Văn Điệp.

Tài xế Nguyễn Văn Điệp cho hay, anh đã đỗ xe ở khu vực gầm cầu, cạnh tòa nhà VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) qua đêm. Đến khoảng 6h sáng 22/6, anh xuống lấy xe để đi làm thì bàng hoàng phát hiện chiếc xe bị ai đó xịt sơn đỏ khắp xe.

Chiếc xe taxi bị xịt sơn chằng chịt

Theo anh Điệp, khu vực anh đỗ xe là dưới gầm cầu không phải trước nhà hay hàng quán nào. Không chỉ có xe của anh mà một số xe ô tô khác cũng đỗ ở đây. Anh Điệp cũng không có thù hằn gì với ai cả. Hiện anh đã trình báo sự việc với công ty và cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin sự việc. Tuy nhiên, khi công an xuống làm việc, lái xe lại không muốn trình báo nữa, tự mình giải quyết sơn sửa chiếc xe. Theo vị lãnh đạo này, khu vực tài xế taxi đỗ xe dưới gầm cầu là không được phép đỗ xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dỡ bỏ cọc bê tông xung quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý

Hình ảnh dự án chòi ngắm cảnh tại thôn Choản Thèn của xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự không đồng tình bởi công trình đang xây dựng cắm nhiều cọc bê tông cốt thép xung quanh hai gốc cây dẻ cổ thụ ở thôn Choản Thèn. Công trình làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của núi rừng nơi đây.

Dự án xây dựng chòi ngắm cảnh quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ không nhận được sự đồng tình của người dân cũng như du khách. Ảnh Laocaionline.

Chiều 23/6, ông Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho hay, ông đã đi thực địa, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y Tý, huyện Bát Xát và đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đơn vị thi công dỡ bỏ toàn bộ lan can sắt, cột bê tông và tiến hành san lấp, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng như ban đầu tại khu vực 2 cây dẻ sồi cổ.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản khẩn số 2768 về việc tạm dừng thi công hạng mục “Chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát”. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, nghiên cứu lại hồ sơ thiết kế, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 30/6/2021.

Bộ Y tế công bố ca tử vong thứ 70 do liên quan đến COVID-19

Ngày 23/6, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong số 70 là bệnh nhân số 11793, nữ, 61 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiền sử: Đái tháo đường type II, cao huyết áp.

Bệnh nhân tử vong ngày 21/6. Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên cơ địa đái tháo đường type II, tăng huyết áp.

Phong tỏa nghiêm ngặt khu vực chợ Sơn Kỳ, TP.HCM

Ngày 23/6, Bộ Y tế công bố 217 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 13947 ca.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã có công văn hoả tốc gửi UBND 9 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Cao Bằng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Kiên Giang về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tại Nghệ An, một cán bộ công Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) mắc COVID-19 nên trụ sở công an huyện này phải cách ly để phòng dịch.

Tại TPHCM, lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt khu vực chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TP.HCM) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương và người dân tại khu vực chợ này.

Tại Hưng Yên, UBND huyện Yên Mỹ đã ra quyết định thiết lập thêm vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ khoảng 680 hộ với 2.600 nhân khẩu từ 7 giờ ngày 23/6 tới khi có thông báo mới.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaxe-taxi-do-o-gam-cau-vuot-qua-dem-bi-xit-son-do-chang-chit-5020...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-quaxe-taxi-do-o-gam-cau-vuot-qua-dem-bi-xit-son-do-chang-chit-502021236201440384.htm