Tin tức 24h qua: Từ 11/1/2021, người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 20:02 PM (GMT+7)

Từ 11/1/2021, người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật; Hai thanh niên vượt 3 chốt giao thông, tông CSGT bị khởi tố, bắt tạm giam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Từ 11/1/2021, người dân được bắn pháo hoa dịp lễ, tết, sinh nhật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó, nghị định mới bổ sung thêm nhiều điểm về các trường hợp được phép sử dụng pháo cũng như các hành vi bị nghiêm cấm về pháo nổ.

Điểm đáng chú ý tại Điều 17, nghị định cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm.

Như vậy, kể từ ngày 11/1/2021 (thời điểm nghị định có hiệu lực), người dân chỉ cần có “năng lực hành vi dân sự đầy đủ” sẽ được sử dụng pháo hoa mà không cần phải xin phép trong các dịp được nêu ở trên.

Lưu ý, nghị định cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Hai thanh niên vượt 3 chốt giao thông, tông CSGT bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng 17 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hai đối tượng là người đã lái xe máy lao vào tổ CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM khiến một đồng chí bị thương.

Vĩ, Hải thời điểm bị khống chế

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 16/11, tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước đang thực hiện chuyên đề xử lý các phương tiện giao thông chạy quá tốc độ thì phát hiện Vĩ lái xe máy chở Hải chạy trên làn hỗn hợp, tốc độ lên tới 70km/h (tốc độ cho phép là 50km/h).

Lúc này, Trung tá Phạm Tân Nhân ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Thấy Vĩ giảm tốc độ nên Hải xúi vượt qua.

Nghe Hải nói, Vĩ tăng ga tông trúng Trung tá Nhân làm cả 3 ngã xuống đường. Hai thanh niên tháo chạy thì bị tổ công tác khống chế, bắt giữ giao công an. Hai đối tượng cũng khai đã vượt 3 chốt giao thông trước khi tông cán bộ CSGT trạm Đa Phước.

Phát hiện một thi thể trong vali tại khu dân cư sang trọng ở TPHCM

Chiều tối 27/11, chủ nhà 4 tầng ở khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng quận 7, TPHCM phát hiện căn nhà cho thuê được khách trả lại có mùi hôi nên đi kiểm tra. Khi thấy chiếc vali có vết máu bên ngoài, người này đã trình báo công an.

Tại khu vực nhà vệ sinh ở tầng 2, chiếc vali chứa bao nylon đen, bên trong là các phần thi thể. Nạn nhân là nam, quốc tịch Hàn Quốc. Công an xác định nghi can có liên quan đến vụ án là Jeong In Cheol nên tổ chức truy bắt.

Người dân đứng bên ngoài khu vực căn nhà phát hiện thi thể trong vali để theo dõi.

Chiều 28/11, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi can Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 2.

Jeong In Cheol ngụ tại căn hộ trong khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, thuê căn nhà 4 tầng trong khu dân cư Him Lam (quận 7) để mở công ty và làm giám đốc công ty này. Đây là khu dân cư cao cấp, tiếp giáp với khu Trung Sơn (Bình Chánh) và cách trung tâm TP.HCM khoảng 4 km.

1 ca tái dương tính sau 2 tuần khỏi bệnh Covid-19

Tối 28/11, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19, là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.341 ca.

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết bệnh nhân Covid-19 thứ 1.138 là nam, trú tại tổ 15, phường Tiền Phong, TP Thái Bình đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mặc dù đã được chữa khỏi bệnh trước đó.

Ngày 27/10, bệnh nhân 1.138 từ Nga nhập cảnh vào sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tập trung tại tỉnh Nam Định và kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Bệnh nhân được xét nghiệm 8 lần, đến ngày 12/11, bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được công bố khỏi bệnh, về cách ly tại nhà. Sau 14 ngày bệnh nhân cách ly tại nhà, CDC Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lại, kết quả xét nghiệm ngày 26/11 lại dương tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận có 3 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, hai trong số 3 người này hiện không ở Thái Bình. Người còn lại đã được đưa vào Bệnh viện Phổi Thái Bình cách ly nhưng kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính.

