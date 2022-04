Tin tức 24h qua: Tổ chức gần 100 người gây rối, một giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố

Tổ chức gần 100 người gây rối, một giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố; Tạm giam 4 tháng tài xế lao xe vào quán bánh mỳ ở Đà Nẵng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tổ chức gần 100 người gây rối, một giám đốc ở Hải Phòng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT – Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) vừa quyết định khởi tố bị can Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường) về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại khu B, Bến xe Thượng Lý, số 53 đường Hùng Vương, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) 6 tháng trước.

Trước đó, đêm 10/10/2021, Công ty Sơn Trường tổ chức gần 100 người dùng hung khí, vũ lực phá cổng phụ bến xe khách Thượng Lý, thuộc Công ty CP Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng (Công ty Kim Khí Hải Phòng) quản lý.

Hình ảnh nhóm người và phương tiện Công ty Sơn Trường trong bến xe Thượng Lý tối 10/10/2021.

Nhóm người của Công ty Sơn Trường đã uy hiếp, khống chế lực lượng bảo vệ, dùng xe cẩu, xe nâng lấy đi 12 đốt cẩu tháp (trị giá 360 triệu đồng) sau đó cho lên container chở đi.

Các đối tượng còn phá cổng sắt, đập phá cửa, sử dụng vỏ container, khối bê tông chặn lối đi lại tại khu B, bến xe Thượng Lý. Dùng xích khóa 18 ô tô khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại bến xe trong thời gian tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, một số vật tư, tài sản của các doanh nghiệp gửi tại kho bãi thuộc bến xe Thượng Lý thu giữ hoặc di dời khỏi bến bãi.

Tạm giam 4 tháng tài xế lao xe vào quán bánh mỳ ở Đà Nẵng

Ngày 26/4, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng tài xế Lương Duy Tân (SN 1980, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Tân chính là người điều khiển xe lao thẳng vào tiệm bánh mì Đồng Thạnh (số 60A đường Điện Biên Phủ). Tai nạn khiến 6 người bị thương được đưa đi viện, trong đó có 2 trẻ em.

Tài xế Lương Duy Tân vì say xỉn nên đã gây tai nạn liên hoàn, cuối cùng đâm sầm vào một tiệm bánh mì trên đường Điện Biên Phủ

Qua điều tra cho thấy khi điều khiển ôtô, tài xế Tân có nồng độ cồn trong máu (0.674mg/lít khí thở) và dương tính với chất ma túy, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây nên vụ TNGT nghiêm trọng nói trên. Tổng tỉ lệ thương tích tài xế Tân gây ra cho các nạn nhân là 98%.

Tiếp tục gia hạn tạm giam 3 bị can vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Liên quan vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’, ngày 26/4 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có thông báo gửi Công an xã, UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và gia đình bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây) thông báo về việc gia hạn tạm giam đối với 3 bị can: Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Tùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990) đến ngày 3/6.

Vụ án này ban đầu các cơ quan tố tụng huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thụ lý. Sau đó vụ án được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An sau khi thụ lý vụ án, đã ra quyết định tạm giam các bị can lần 1 và nay gia hạn tạm giam các bị can.'

Cán bộ CSGT khống chế, kẹp cổ một người đàn ông đi xe máy vì cố tình chống đối

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh cán bộ CSGT "hạ đo ván" một người đàn ông đi xe máy. Nội dung đoạn clip thể hiện, trong lúc người đàn ông đang loay hoay dựng chiếc xe máy ngã trên đường lên thì một CSGT khống chế, kẹp cổ từ phía sau và quật ngã xuống đường.

Nằm sõng soài dưới đường, người đàn ông giằng co, cố bấu vào người CSGT để chống cự thì bị CSGT này đạp vào người. Theo một nguồn tin từ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM vụ việc xảy ra trên địa bàn Đội CSGT Bến Thành.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Mô tả đoạn clip, người đăng tải cho biết đoạn đường này cấm phương tiện đi từ Võ Văn Kiệt rẽ trái vào đường Ký Con. Cũng theo người này, bên chốt CSGT đã hướng dẫn đi thẳng nhưng người đàn ông đi xe máy chống đối, lái xe ủi vào CSGT nên mới xảy ra vụ việc như clip ghi lại.

Theo dõi đoạn clip, dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng trong tình huống này, hành vi của người đàn ông chạy xe máy là chống đối lực lượng chức năng nên bị khống chế là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng nếu người đàn ông đi vào đường cấm, cứ căn cứ vào luật mà xử lý chứ không nên hành xử như vị CSGT này.

Tạm ngưng 'siêu máy bơm' chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, (Sở Xây dựng TP HCM), hiện nay, lượng nước thoát cho tuyến Nguyễn Hữu Cảnh (bao gồm phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách cung ứng) được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, không truyền tải nước đến hầm trạm bơm. Do đó, thời gian tới hệ thống máy bơm không thể tiếp nhận nước để bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Để đánh giá hiệu quả chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi sửa đường, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đề nghị Công ty Quang Trung tạm ngưng thực hiện việc cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh đến khi có chỉ đạo mới.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM) đã có văn bản gửi Công ty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung (gọi tắt Công ty Quang Trung) về việc tạm ngưng thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

