Tin tức 24h qua: Tạm đình chỉ cán bộ Sở Nội vụ đỗ xe chắn cửa nhà, thách thức dân

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 20:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tạm đình chỉ cán bộ Sở Nội vụ đỗ xe chắn cửa nhà, thách thức dân; Lời khai của tài xế lái ô tô lao vun vút dù CSGT chạy phía trước yêu cầu dừng lại... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tạm đình chỉ cán bộ Sở Nội vụ đỗ xe chắn cửa nhà, thách thức dân

Trưa 18/4, ông Bạch Trơn Đông – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, sáng nay đơn vị đã họp bàn, đề nghị ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền - Công tác Thanh niên thuộc Sở tường trình báo cáo sự việc người dân tố cán bộ này có hành vi đậu đỗ xe chắn ngang cửa ra vào nhà dân ở chung cư Vicoland, TP.Huế và sau đó còn có lời lẽ thách thức.

Xe ô tô của ông Dũng đỗ chắn trước cửa nhà dân

Qua tường trình, cán bộ này có thừa nhận trong lúc nóng nảy có những lời nói, hành động thiếu kiểm soát và đã nhận sai sót. Tuy nhiên, lúc đầu 2 bên đã lời qua tiếng lại mới dẫn đến sự việc trên chứ không phải tự nhiên cán bộ này có hành động như vậy.

Ông Đông cho biết, trong thời gian này đã tạm thời dừng điều hành vị trí Phó trưởng Phòng Xây dựng chính quyền của ông Dũng để làm rõ.

Lời khai của tài xế lái ô tô lao vun vút dù CSGT chạy phía trước yêu cầu dừng lại

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội đã lập biên bản xử lý đối với tài xế Nguyễn Văn Dũng (quê Ninh Bình) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và chở hàng không chạy đúng thời gian quy định.

Trước đó, vào chiều 15/4, tài xế Dũng điều khiển xe container đi nhầm đường từ vành đai 3 trên cao xuống ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi. Tại cơ quan công an, tài xế Dũng khai nhận, khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, anh đã rà phanh để chuẩn bị dừng lại nhưng xe có tải trọng lớn, lại đang đà quán tính nên xe vẫn lao về phía chiến sĩ cảnh sát. Tài xế Dũng thấy chiến sĩ này tránh sang một bên nên tiếp tục lái xe về đại lộ Thăng Long.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tài xế Dũng. Với hành vi điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định, nam tài xế sẽ bị xử phạt 1-2 triệu đồng, tước bằng lái 1-3 tháng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông sẽ bị xử phạt 1-3 triệu đồng, tước bằng lái 2-4 tháng.

TikToker tố bị lừa khi đi thuyền ở Hội An

2 ngày qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip từ tài khoản dicungthy chia sẻ với nội dung "bị lừa khi đi thuyền ở phố cổ Hội An". Theo nội dung đoạn clip, TikToker dicungthy cho hay tại bến thuyền, người phụ nữ báo giá bơi thuyền 20 phút trên sông Hoài là 100.000 đồng/2 người. Nếu chèo chui qua cầu An Hội để di chuyển lên khu vực Chùa Cầu, du khách phải trả thêm 50.000 đồng.

Khi du khách đồng ý với giá trên và lên thuyền thì người chèo thuyền cho hay vì gió to, nước lớn nên phương tiện không thể chui qua cầu An Hội để di chuyển lên Chùa Cầu. Vì thực tế thời điểm này gió to, không có phương tiện nào đi qua cầu nên TikToker dicungthy thông cảm và chấp nhận.

Sau khi đi một vòng, nữ du khách nhận thấy mực nước trên sông xuống thấp, các thuyền xung quanh có thể chui qua cầu An Hội nên nói với người chèo thuyền đưa chị lên Chùa Cầu như thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, người chèo thuyền lấy lý do đèn trên thuyền cao hơn cầu nên không chui qua được.

Về việc này, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An cho hay đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với Đội ghe bơi tự quản phường Minh An vào cuộc xử lý. Vị này cho biết qua báo cáo ban đầu cho thấy người lái thuyền không "chặt chém" du khách. Tuy nhiên, lái thuyền đã sai khi không thực hiện đúng cam kết với du khách trước đó.

Trưa 18/4 xảy ra trận động đất mạnh nhất ở Kon Tum

Trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 54 phút 22 giây (giờ Hà Nội) trưa nay (18/4) ở tọa độ (14.713 độ vĩ Bắc, 108.468 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km, thuộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Trận động đất 4.5 độ vừa xảy ra trưa nay (18/4) là trận động đất mạnh nhất ở Kon Tum, trong chuỗi hàng trăm trận động đất từ tháng 4/2021 đến nay.

Động đất ở huyện Kon Plông bắt đầu từ tháng 4/2021, kéo dài liên tục đến nay với hàng trăm trận động đất, có những ngày ghi nhận tới 6-7 trận động đất, chủ yếu là động đất nhỏ. Trận động đất xảy ra trưa nay là trận động đất mạnh nhất trong chuỗi từ tháng 4/2021 đến nay.

Lý giải về động đất liên tiếp ở Kon Tum, TS Lê Huy Minh - Viện Vật lý địa cầu cho rằng, khu vực Kon Tum là nơi ít ghi nhận các trận động đất. Vì vậy, động đất liên tiếp ở khu vực này có thể là động đất kích thích, xảy ra khi có sự tác động của hồ chứa thủy điện tích nước lên đới đứt gãy hoạt động trong khu vực.

PGS.TS Cao Đình Triều - chuyên gia động đất cho rằng, khu vực xảy ra động đất nằm trên đứt gãy đang hoạt động có tên Rào Quán – A Lưới, đây là đới đứt gãy mạnh, chạy từ Lào, qua A Lưới, kéo dài tới Quy Nhơn.

Trên đới đứt gãy này từng ghi nhận động đất kích thích xảy ra tại thủy điện sông Tranh 2 (Quảng Nam) và thủy điện Đắk Đrinh (Quảng Ngãi) khi các nhà máy này hoạt động tích nước hồ chứa.

