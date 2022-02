Tin tức 24h qua: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở Quảng Nam

Thứ Hai, ngày 28/02/2022 20:00 PM (GMT+7)

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở Quảng Nam; Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tổ chức chốt cọc kiểu chơi "lô tô"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an vào cuộc vụ doanh nghiệp tổ chức chốt cọc kiểu chơi "lô tô"

Một clip dài khoảng 4 phút lan truyền trên mạng xã hội có nội dung một công ty bất động sản dựng rạp để cho nhân viên chốt cọc đất nền tại một khu đất trống thuộc xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Trong clip, khung cảnh nhốn nháo, la hét, giành giật của các cò đất dẫn khách hàng, chốt cọc kiểu như chơi “lô tô” trúng thưởng. Một nữ MC với chiếc loa cỡ lớn đứng giữa bãi đất trống liên tục thông báo chúc mừng khách hàng chốt cọc thành công. Các cò đất thì chạy lăng xăng, la hét thông báo là đã chốt cọc thành công.

Nhân viên công ty bất động sản mặc áo vest, tay xách cặp chạy nháo nhào để chốt đất

Ngày 28/2, đại diện Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã gửi kết quả điều tra cho chính quyền để xử lý theo đúng quy định. Công an huyện đã vào cuộc xác minh và xác định nhóm người này có dấu hiệu vi phạm tại Điều 56, Nghị định 16 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, công an đề xuất cho UBND huyện mức xử phạt sẽ từ 40-50 triệu đồng.

Từ 1/3, người vi phạm giao thông ở Hà Nội có thể ngồi nhà nộp phạt

Bắt đầu từ sáng mai (1/3), CSGT Hà Nội ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân không phải đi làm thủ tục mất 4 lần như hiện nay, thay vào đó sẽ ở nhà nộp phạt.

CSGT sẽ lập và nhập biên bản VPHC vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm trên Cổng dịch vụ công trực quốc gia (DVCQG) đó hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt VPHC, gửi số quyết định đến cho người vi phạm qua số điện thoại đăng ký. Từ số (mã) quyết định vi phạm này, người vi phạm có thể vào hệ thống tra cứu thông tin, tiến hành nộp phạt trực tuyến tại nhà.

CSGT và Công an trật tự làm nhiệm vụ, kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông trên đường

Để người dân thực hiện được hình thức nộp phạt trên, PC08 Hà Nội vừa thông tin: người vi phạm cần đăng ký một tài khoản đăng nhập tại Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html, sau đó thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội (PC08) cho biết, công tác xử lý VPHC trên lĩnh vực giao thông qua hệ thống Cổng DVCQG đã được PC08 Hà Nội thực hiện từ năm 2020, tuy nhiên mới chỉ ở cấp độ độ 1 và 2. Ở cấp độ này, người vi phạm chỉ dừng ở việc tra các thông tin về lỗi vi phạm, mức tiền nộp phạt, thời gian nộp phạt, nhưng khi nộp phạt, người vi phạm vẫn phải đến trụ sở công an.

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ca nô ở Quảng Nam

Trưa 28/2, ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm ca nô. Nạn nhân là bé Nguyễn Minh Q. (SN 2019, ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội). Cháu Q. đươc tìm thấy sau bãi đá bờ kè của một khách sạn, cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 500m.

Ca nô chở 39 người gặp nạn

Vào khoảng 14h30 chiều 26/2, ca nô du lịch mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng, thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Trên đường từ Cù Lao Chàm vào đến gần bờ biển Cửa Đại thì ca nô bị lật. Vụ tai nạn khiến 39 người trên ca nô rơi xuống nước, trong đó có 36 hành khách, 3 thuyền viên.

Vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong, 22 người bị thương. Hành khách trên ca nô được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất phát, bố trí ghế ngồi đầy đủ.

Hà Nội lại lập đỉnh dịch mới

Ngày 28/2, Bộ Y tế công bố 94.376 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.436.124 ca, trong đó có 2.436.134 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian.

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm.

Tại Hà Nội, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao, TP ghi nhận 12.850 ca bệnh trong ngày 28-2, đây là số ca bệnh nhiều nhất từ khi có dịch ở Hà Nội.

