Tin tức 24h qua: Hé lộ hiện trường vụ bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Hé lộ hiện trường vụ bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô; Hà Nội dừng kiểm tra giấy đi đường ở "vùng xanh"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Khám nghiệm hiện trường vụ ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi), Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tử vong trong xe ô tô, công an phát hiện nạn nhân nằm chết trên ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau, dây an toàn vẫn được thắt ngang người. Cạnh thi thể nạn nhân có 2 lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối đã hết dung dịch bên trong và có dịch do nôn mửa màu trắng đục.

Bên trong cốp xe có một lá thư. Toàn bộ tài sản không bị mất mát hay xáo trộn. Khám nghiệm tử thi, công an xác định không có dấu vết tác động ngoại lực, trong ổ bụng có chất dịch mùi hôi của thuốc trừ sâu. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc.

Hiện trường nơi ông Vũ được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng

Theo thông tin ban đầu, tối 13/9, ông V. rời khỏi nhà riêng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đến cơ quan để trực. Sáng hôm sau, mọi người đợi ông V. đến họp thì không thấy. Gọi điện thoại cũng không liên lạc được.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 14 giờ, một người dân phát hiện chiếc xe của ông V. đậu bất thường bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 nên báo cơ quan công an.

Công an đập vỡ kính xe khống chế đôi nam nữ cố thủ trên xe sau va chạm ô tô

Khoảng 12 giờ 20 trưa cùng ngày tại phố Thụy Khuê (đoạn qua chợ Bưởi), quận Tây Hồ, TP Hà Nội, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển 1 chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Beijing không biển kiểm soát đã bất ngờ va chạm với một xe ôtô khác đi chiều ngược lại.

Lực lượng công an đập cửa, khống chế tài xế

Cú va chạm mạnh, đã khiến chiếc xe trên bị gãy trục trước, không thể di chuyển. Hai người trong xe không hợp tác cố thủ trên xe và có ý định rồ ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã dùng gạch đập vỡ cửa kính, đưa lái xe cùng 1 cô gái trên xe ra ngoài.

Trung tướng Trần Hồng Minh được điều động làm Bí thư Cao Bằng

Ngày 16/9, tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh

Trung tướng Trần Hồng Minh, sinh năm 1967, tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật. Trung tướng Trần Hồng Minh có hơn 35 công tác, trưởng thành từ môi trường quân đội, qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Trung tướng Trần Hồng Minh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hà Nội dừng kiểm tra giấy đi đường ở "vùng xanh"

Ngày 16/9, Bộ Y tế công bố 10.482 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 651.726 ca, trong đó có 420.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TP. HCM: tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm “triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp trên từng địa bàn cụ thể” từ ngày 0 giờ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9.

Tại Hà Nội: Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét cho shipper công nghệ các hãng như Grab, Gojek, Be... hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện được phép bán đồ ăn, uống mang về.

Bên cạnh đó, chiều 16/9, 39 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Công an TP Hà Nội đồng loạt tháo dỡ, dừng kiểm tra giấy đi đường trong "vùng xanh".

